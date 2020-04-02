Новини про коронавірус 2 квітня: 600 могил у Дніпрі, у Філіппінах стрілятимуть в порушників
Уряд розширив список установ, які можуть працювати під час карантину. У Дніпрі готуються до найгіршого сценарію. Кількість інфікованих у світі наближається до мільйона. Президент Філіппін дозволив стріляти в порушників карантину. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 2 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні лабораторно підтверджено 804 випадки COVID-19. З них 20 людей померли, 13 одужали. Серед хворих людей є 20 дітей і 26 медичних працівників. 60,7% інфікованих – люди віком від 30 до 60 років. Госпіталізовано 398 пацієнтів, 15 підключено до апарату штучної вентиляції легень, решта перебувають на самоізоляції вдома. Серед загиблих – 15 жінок і 5 чоловіків, більшість осіб – від 50 років.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 51;
- Волинська область – 10;
- Дніпропетровська область – 10;
- Донецька область – 7;
- Житомирська область – 6;
- Закарпатська область – 1;
- Запорізька область – 19;
- Івано-Франківська область – 74;
- Київ – 160;
- Київська область — 64;
- Кіровоградська область – 7;
- Львівська область – 11;
- Луганська область – 3;
- Одеська область – 14;
- Полтавська область – 5;
- Рівненська область – 19;
- Сумська область – 26;
- Тернопільська область – 106;
- Харківська область – 1;
- Херсонська область – 4;
- Хмельницька область – 6;
- Черкаська область – 54;
- Чернівецька область – 143;
- Чернігівська область – 3.
До теми Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Головні новини про коронавірус в Україні
- Літаки з китайською медичною допомогою літатимуть в Україну щодня. МОЗ обіцяє, що з наступного тижня в лабораторіях будуть і українські тест-системи на коронавірус.
- Уряд розширив список установ, які можуть працювати під час карантину. До переліку додали ломбарди, кредитні спілки та фінансові установи. Також можна продавати молодняк свійської птиці і автозапчастини.
- У мережі поширюють неправдиву інформацію, начебто працівники швидкої не будуть отримувати надбавки 300%. Голова МОЗ Максим Степанов запевнив, що працівники екстреної допомоги входять до переліку тих, кому передбачена потрійна оплата.
- СБУ провела обшук у приватній лабораторії Пальчевського Eurolab, яка могла приховати позитивні результати на COVID-19 деяких депутатів та бізнесменів.
- У Херсоні зафіксували перші випадки COVID-19. Опівночі 2 квітня місто закрили на карантин, на в'їздах поставили 5 блокпостів.
- Коронавірус виявили у працівника мерії Одеси, тож вся міськрада тепер працюватиме дистанційно.
- Мешканці Монастирського району Тернопільської області записали відеозвернення до Зеленського. Вони стверджують, що в регіоні бракує масок, тестів, захисних костюмів, попри те, що місцева влада це заперечує. В Монастирському районі 77 випадків COVID-19, загалом в області – 106.
- У Тернополі посилили карантин. Заборонили роботу ринків і продаж нефасованих продуктів. Закривають ломбарди, приватні стоматологічні кабінети, об'єкти побутового обслуговування, парки. Відтепер не можна відвідувати хворих в лікарнях, в тому числі породіль, заборонена практика парних пологів. Гуляти в парках групою понад 2 особи також заборонено.
- Дніпро готується до найгіршого. На міських кладовищах викопали 600 могил для померлих від коронавірус. Місто закупило 1000 щільних пластикових мішків для зберігання тіл.
- І про штрафи. За порушення режиму самоізоляції оштрафували вже 130 людей, які повернулися з-за кордону. У Києві штрафи виписали 5 особам, які порушили карантин. Їм доведеться заплатити 17 000 гривень.
- Росія вже тиждень блокує транзит гуманітарного вантажу для України з товарами для боротьби з коронавірусом.
Важливо Чому всі люди мають носити захисну маску: пояснення МОЗ
Новини про коронавірус у світі за 2 квітня
Головне про коронавірус у світі
- Кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до мільйона. Загалом зафіксовано 955 301 випадок на планеті. 48 579 людей померли від коронавірусу, 203 011 одужали. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: США (215 357), Італія (110 574), Іспанія (110 238), Китай (81 589), Німеччина (79 465).
- Іспанія наздоганяє Італію за кількістю випадків COVID-19. В країні вже понад 10 000 смертей. За останню добу померло майже 1000 пацієнтів. У країні рекордно зріс рівень безробіття – 3,548 мільйона людей.
- У Китаї новий спалах коронавірусу. Українське МОЗ повідомило, що там за добу виявили 1600 нових випадків, хоча останніми днями в країні звітували про не більше 100 випадків щодня. Деякі провінції знову закриваються. Раніше Китай послабив карантинні заходи, і в країні знову відкрилися ринки з м'ясом диких тварин, які працюють в повній антисанітарії.
- У Німеччині майже 79 000 випадків коронавірусу, але рівень смертності досі дуже низький. Німці почали реагувати на загрозу раніше, ніж це зробив уряд. Багато підприємств перейшли на дистанційну роботу ще 8 березня, а самі громадяни виходять з дому лише у справді важливих справах.
- Франція вийшла на 4 місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу. 1 квітня там померло понад пів тисячі людей, загалом – понад 4 000.
- У Чехії надзвичайний стан, який діє з 12 березня, продовжать до 11 травня. Чеський міністр заплатить штраф за те, що під час відеоконференції зняв маску у приміщенні, де були люди.
- Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції стріляти в порушників карантину. В країні діє комендатська година і заборона виходити з дому без нагальної потреби.
- У Тунісі за дотриманням карантину на вулицях стежитимуть роботи.
- У Болгарії на коронавірус протестують всіх 240 депутатів, адже в одного народного обранця підтвердили COVID-19.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 12:33 Українка, яка обслуговувала хворих коронавірусом в Італії, приховала це на кордоні
сьогодні , 10:34 Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців
Вибір редакції
-
Після публікацій "плівок Єрмака" Леросу почали погрожувати, – адвокатсьогодні , 11:29
-
Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немаєсьогодні , 15:12
-
Скільки нардепів не пропустили жодного засідання Ради у березні: дані КВУсьогодні , 11:48
-
Яка реальна ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі: коментар експертасьогодні , 11:00
-
Досить шастать, – Кличко похизувався оригінальною захисною маскоюсьогодні , 13:00
-
Слуги народу хочуть зустрітися із Зеленським щодо "плівок Єрмака", – ЗМІсьогодні , 15:28
Пропозиції партнерів
Коментарі