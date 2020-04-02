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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Новини про коронавірус 2 квітня: 600 могил у Дніпрі, у Філіппінах стрілятимуть в порушників

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 2 квітня / auburnpub.com

      Уряд розширив список установ, які можуть працювати під час карантину. У Дніпрі готуються до найгіршого сценарію. Кількість інфікованих у світі наближається до мільйона. Президент Філіппін дозволив стріляти в порушників карантину. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 2 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні лабораторно підтверджено 804 випадки COVID-19. З них 20 людей померли, 13 одужали. Серед хворих людей є 20 дітей і 26 медичних працівників. 60,7% інфікованих – люди віком від 30 до 60 років. Госпіталізовано 398 пацієнтів, 15 підключено до апарату штучної вентиляції легень, решта перебувають на самоізоляції вдома. Серед загиблих – 15 жінок і 5 чоловіків, більшість осіб – від 50 років.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область – 51;
      • Волинська область – 10;
      • Дніпропетровська область – 10;
      • Донецька область – 7;
      • Житомирська область – 6;
      • Закарпатська область – 1;
      • Запорізька область – 19;
      • Івано-Франківська область – 74;
      • Київ – 160;
      • Київська область — 64;
      • Кіровоградська область – 7;
      • Львівська область – 11;
      • Луганська область – 3;
      • Одеська область – 14;
      • Полтавська область – 5;
      • Рівненська область – 19;
      • Сумська область – 26;
      • Тернопільська область – 106;
      • Харківська область – 1;
      • Херсонська область – 4;
      • Хмельницька область – 6;
      • Черкаська область – 54;
      • Чернівецька область – 143;
      • Чернігівська область – 3.

      До теми Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • У мережі поширюють неправдиву інформацію, начебто працівники швидкої не будуть отримувати надбавки 300%. Голова МОЗ Максим Степанов запевнив, що працівники екстреної допомоги входять до переліку тих, кому передбачена потрійна оплата.
      • Коронавірус виявили у працівника мерії Одеси, тож вся міськрада тепер працюватиме дистанційно.
      • Мешканці Монастирського району Тернопільської області записали відеозвернення до Зеленського. Вони стверджують, що в регіоні бракує масок, тестів, захисних костюмів, попри те, що місцева влада це заперечує. В Монастирському районі 77 випадків COVID-19, загалом в області – 106.
      • У Тернополі посилили карантин. Заборонили роботу ринків і продаж нефасованих продуктів. Закривають ломбарди, приватні стоматологічні кабінети, об'єкти побутового обслуговування, парки. Відтепер не можна відвідувати хворих в лікарнях, в тому числі породіль, заборонена практика парних пологів. Гуляти в парках групою понад 2 особи також заборонено.
      • Дніпро готується до найгіршого. На міських кладовищах викопали 600 могил для померлих від коронавірус. Місто закупило 1000 щільних пластикових мішків для зберігання тіл.
      • І про штрафи. За порушення режиму самоізоляції оштрафували вже 130 людей, які повернулися з-за кордону. У Києві штрафи виписали 5 особам, які порушили карантин. Їм доведеться заплатити 17 000 гривень.

      Важливо Чому всі люди мають носити захисну маску: пояснення МОЗ

      Новини про коронавірус у світі за 2 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • Кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до мільйона. Загалом зафіксовано 955 301 випадок на планеті. 48 579 людей померли від коронавірусу, 203 011 одужали. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: США (215 357), Італія (110 574), Іспанія (110 238), Китай (81 589), Німеччина (79 465).
      • Іспанія наздоганяє Італію за кількістю випадків COVID-19. В країні вже понад 10 000 смертей. За останню добу померло майже 1000 пацієнтів. У країні рекордно зріс рівень безробіття – 3,548 мільйона людей.
      • У Німеччині майже 79 000 випадків коронавірусу, але рівень смертності досі дуже низький. Німці почали реагувати на загрозу раніше, ніж це зробив уряд. Багато підприємств перейшли на дистанційну роботу ще 8 березня, а самі громадяни виходять з дому лише у справді важливих справах.
      • Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції стріляти в порушників карантину. В країні діє комендатська година і заборона виходити з дому без нагальної потреби.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я
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