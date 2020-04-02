У Тернополі ще більше посилили карантин: що нового
Тернопільська область входить до трійки регіонів з найбільшим поширенням офіційних випадків коронавірусу. В обласному центрі лише нещодавно посилили карантин, а нині вирішили збільшити обмеження.
Міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 1 квітня схвалив нові обмеження. Окрім попередньої заборони з'являтися у громадських місцях без маски чи респітора додали ще й відвідування хворих у лікарнях.
Що було раніше У Тернополі посилили карантин: не можна збиратися у групи більше 2 людей
Які обмеження діють у Тернополі
- Вагітних і породіль також не можна навідувати, окрім того заборонені партнерські пологи.
- Відвідувати парки, майданчики, сквери, прибудинкові території.
- Усі масові заходи на понад 10 осіб скасували
- У парках, скверах, лісосмугах заборонено перебувати більше ніж двом особам.
- Дітям до 16 заборонено перебувати у громадських місцях, а підляткам 16-18 років можна лише за згоди батьків.
- Усі продукти і товари мають продаватися виключно упакованими (окрім м'яса і риби).
- Працюють мийки та СТО, шиномонтаж.
- Авторизовані центри мобільних операторів продовжують приймати клієнтів.
- Поховання можна проводити тільки на відкритих територіях, люди, які присутні при цьому, мають мати маски і рукавиці і повинні дотримуватися дистанції у 2 метри.
Скільки хворих на коронавірус на Тернопільщині?Станом на 31 березня на Тернопільщині є 106 підтверджених випадків COVID-19. Серед них є один летальний випадок.
Зауважимо, у Монастириському районі COVID-19 виявили у 8 лікарів, 13 медсестер та 8 молодших медсестер, у 2 держслужбовців, 2 поліцейських, в 1 рятувальника ДСНС, 1 священника, у 1 завідувача дитсадка та 1 вчителя. Також коронавірус підтвердили вже у 5 дітей.
Чого найбільше бояться українці у час пандемії / Інфографіка 24 каналу
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