Новости о коронавирусе 2 апреля: 600 могил в Днепре, на Филиппинах будут стрелять в нарушителей
Правительство расширило список учреждений, которые могут работать во время карантина. В Днепре готовятся к худшему сценарию. Количество инфицированных в мире приближается к миллиону. Президент Филиппин позволил стрелять в нарушителей карантина. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 2 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине лабораторно подтверждено 804 случая COVID-19. Из них 20 человек умерли, 13 выздоровели. Среди больных людей есть 20 детей и 26 медицинских работников. 60,7% инфицированных – люди в возрасте от 30 до 60 лет. Госпитализированы 398 пациентов, 15 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, остальные находятся на самоизоляции дома. Среди погибших – 15 женщин и 5 мужчин, большинство людей – от 50 лет.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 51;
- Волынская область – 10;
- Днепропетровская область – 10;
- Донецкая область – 7;
- Житомирская область – 6;
- Закарпатская область – 1;
- Запорожская область – 19 случаев;
- Ивано-Франковская область – 74;
- Киев – 160 случаев;
- Киевская область – 64;
- Кировоградская область – 7;
- Львовская область – 11;
- Луганская область – 3;
- Одесская область – 14;
- Полтавская область – 5;
- Ровненская область – 19;
- Сумская область – 26;
- Тернопольская область – 106;
- Харьковская область – 1;
- Херсонская область – 4;
- Хмельницкая область – 6;
- Черкасская область – 54;
- Черновицкая область – 143;
- Черниговская область – 3.
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Главные новости о коронавирусе в Украине
- Самолеты с китайской медицинской помощью будут летать в Украину ежедневно. Минздрав обещает, что со следующей недели в лабораториях будут и украинские тест-системы на коронавирус.
- Правительство расширило список учреждений, которые могут работать во время карантина. В перечень добавили ломбарды, кредитные союзы и финансовые учреждения. Также можно продавать молодняк домашней птицы и автозапчасти.
- В сети распространяют ложную информацию, якобы работники скорой не будут получать надбавки 300%. Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что работники экстренной помощи входят в перечень тех, кому предусмотрена тройная оплата.
- СБУ провела обыск в частной лаборатории Пальчевского Eurolab, которая могла скрыть положительные результаты на COVID-19 некоторых депутатов и бизнесменов.
- В Херсоне зафиксировали первые случаи COVID-19. В полночь 2 апреля город закрыли на карантин, на въездах поставили 5 блокпостов.
- Коронавирус обнаружили у работника мэрии Одессы, поэтому весь горсовет теперь будет работать дистанционно.
- Жители Монастырисского района Тернопольской области записали видеообращение к Зеленскому. Они утверждают, что в регионе не хватает масок, тестов, защитных костюмов, несмотря на то, что местные власти это отрицают. В Монастырисском районе 77 случаев COVID-19, в целом по области – 106.
- В Тернополе усилили карантин. Запретили работу рынков и продажу нефасованных продуктов. Закрывают ломбарды, частные стоматологические кабинеты, объекты бытового обслуживания, парки. Отныне нельзя посещать больных в больницах, в том числе рожениц, запрещена практика парных родов. Гулять в парках группой более 2 человек также запрещено.
- Днепр готовится к худшему. На городских кладбищах выкопали 600 могил для умерших от коронавируса. Город закупил 1000 плотных пластиковых мешков для хранения тел.
- И о штрафах. За нарушение режима самоизоляции оштрафовали уже 130 человек, которые вернулись из-за границы. В Киеве штрафы выписали 5 лицам, нарушившим карантин. Им придется заплатить 17 тысяч гривен.
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Новости о коронавирусе в мире за 2 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- Количество больных COVID-19 в мире приближается к миллиону. В целом зафиксировано 955 301 случай на планете. 48 579 людей умерли от коронавируса, 203 011 выздоровели. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: США (215 357), Италия (110 574), Испания (110 238), Китай (81 589), Германия (79 465).
- Испания догоняет Италию по количеству случаев COVID-19. В стране уже более 10 тысяч смертей. За последние сутки умерла почти 1 тысяча пациентов. В стране рекордно вырос уровень безработицы – 3,548 миллиона человек.
- В Китае новая вспышка коронавируса. Украинский Минздрав сообщил, что там за сутки обнаружили 1600 новых случаев, хотя в последние дни в стране отчитывались о не более 100 случаев ежедневно. Некоторые провинции снова закрываются. Ранее Китай ослабил карантинные меры, и в стране снова открылись рынки с мясом диких животных, которые работают в полной антисанитарии.
- В Германии почти 79 тысяч случаев коронавируса, но уровень смертности до сих пор очень низкий. Немцы начали реагировать на угрозу раньше, чем это сделало правительство. Многие предприятия перешли на дистанционную работу еще 8 марта, а сами граждане выходят из дома только в действительно важных делах.
- Франция вышла на 4 место в мире по количеству смертей от коронавируса. 1 апреля там умерло более полутысячи человек в целом – более 4 тысяч.
- В Чехии чрезвычайное положение, действующее с 12 марта, продлят до 11 мая. Чешский министр заплатит штраф за то, что во время видеоконференции снял маску в помещении, где были люди.
- Президент Филиппин Родриго Дутерте позволил полиции стрелять в нарушителей карантина. В стране действует комендантский час и запрет выходить из дома без крайней необходимости.
- В Тунисе за соблюдением карантина на улицах будут следить роботы.
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