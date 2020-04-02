16:38
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости о коронавирусе 2 апреля: 600 могил в Днепре, на Филиппинах будут стрелять в нарушителей

      - Читати новину українською
      Новости о коронавирусе в Украине и мире 2 апреля / auburnpub.com

      Правительство расширило список учреждений, которые могут работать во время карантина. В Днепре готовятся к худшему сценарию. Количество инфицированных в мире приближается к миллиону. Президент Филиппин позволил стрелять в нарушителей карантина. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 2 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине лабораторно подтверждено 804 случая COVID-19. Из них 20 человек умерли, 13 выздоровели. Среди больных людей есть 20 детей и 26 медицинских работников. 60,7% инфицированных – люди в возрасте от 30 до 60 лет. Госпитализированы 398 пациентов, 15 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, остальные находятся на самоизоляции дома. Среди погибших – 15 женщин и 5 мужчин, большинство людей – от 50 лет.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 51;
      • Волынская область – 10;
      • Днепропетровская область – 10;
      • Донецкая область – 7;
      • Житомирская область – 6;
      • Закарпатская область – 1;
      • Запорожская область – 19 случаев;
      • Ивано-Франковская область – 74;
      • Киев – 160 случаев;
      • Киевская область – 64;
      • Кировоградская область – 7;
      • Львовская область – 11;
      • Луганская область – 3;
      • Одесская область – 14;
      • Полтавская область – 5;
      • Ровненская область – 19;
      • Сумская область – 26;
      • Тернопольская область – 106;
      • Харьковская область – 1;
      • Херсонская область – 4;
      • Хмельницкая область – 6;
      • Черкасская область – 54;
      • Черновицкая область – 143;
      • Черниговская область – 3.

      К теме Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • В сети распространяют ложную информацию, якобы работники скорой не будут получать надбавки 300%. Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что работники экстренной помощи входят в перечень тех, кому предусмотрена тройная оплата.
      • СБУ провела обыск в частной лаборатории Пальчевского Eurolab, которая могла скрыть положительные результаты на COVID-19 некоторых депутатов и бизнесменов.
      • Коронавирус обнаружили у работника мэрии Одессы, поэтому весь горсовет теперь будет работать дистанционно.
      • Жители Монастырисского района Тернопольской области записали видеообращение к Зеленскому. Они утверждают, что в регионе не хватает масок, тестов, защитных костюмов, несмотря на то, что местные власти это отрицают. В Монастырисском районе 77 случаев COVID-19, в целом по области – 106.
      • В Тернополе усилили карантин. Запретили работу рынков и продажу нефасованных продуктов. Закрывают ломбарды, частные стоматологические кабинеты, объекты бытового обслуживания, парки. Отныне нельзя посещать больных в больницах, в том числе рожениц, запрещена практика парных родов. Гулять в парках группой более 2 человек также запрещено.
      • Днепр готовится к худшему. На городских кладбищах выкопали 600 могил для умерших от коронавируса. Город закупил 1000 плотных пластиковых мешков для хранения тел.
      • И о штрафах. За нарушение режима самоизоляции оштрафовали уже 130 человек, которые вернулись из-за границы. В Киеве штрафы выписали 5 лицам, нарушившим карантин. Им придется заплатить 17 тысяч гривен.

      Важно Почему все люди должны носить защитную маску: пояснение Минздрава

      Новости о коронавирусе в мире за 2 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • Количество больных COVID-19 в мире приближается к миллиону. В целом зафиксировано 955 301 случай на планете. 48 579 людей умерли от коронавируса, 203 011 выздоровели. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: США (215 357), Италия (110 574), Испания (110 238), Китай (81 589), Германия (79 465).
      • Испания догоняет Италию по количеству случаев COVID-19. В стране уже более 10 тысяч смертей. За последние сутки умерла почти 1 тысяча пациентов. В стране рекордно вырос уровень безработицы – 3,548 миллиона человек.
      • В Германии почти 79 тысяч случаев коронавируса, но уровень смертности до сих пор очень низкий. Немцы начали реагировать на угрозу раньше, чем это сделало правительство. Многие предприятия перешли на дистанционную работу еще 8 марта, а сами граждане выходят из дома только в действительно важных делах.
      • Президент Филиппин Родриго Дутерте позволил полиции стрелять в нарушителей карантина. В стране действует комендантский час и запрет выходить из дома без крайней необходимости.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 204819
      сегодня , 12:38 Украинка, которая обслуживала больных коронавирусом в Италии, скрыла это на границе
      Новини України 3429
      сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: количество больных – 804
      Лікування 166104
      сегодня , 11:31 В Чехии чрезвычайное положение продлят до 11 мая
      Новини світу 4114
      сегодня , 10:45 Венедиктова представила своего нового заместителя: им стал Игорь Мустеца из Черновцов
      Новини України 4523
      сегодня , 11:03 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      Здорове життя 500749
      сегодня , 12:52 Нарушение карантина: в Киеве на 17 тысяч гривен оштрафовали уже 5 человек
      Новини України 3863
      сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
      Лікування 140820
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:01 Угрозы и вымогательство: как российские боевики препятствуют работе ОБСЕ
      Михайло Макарук
      сегодня , 11:46 Коронавирус и мошенники: как обманывают и куда жаловаться
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук