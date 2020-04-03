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      Новости о коронавирусе 3 апреля: во Франции более 1000 смертей в сутки

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 3 апреля / time.com

      В ближайшее время в Украине ожидают пиковый рост количества больных, вскоре усилят карантин. В США 30 тысяч новых случаев за сутки. Китай начинает запрещать есть мясо животных и кошек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 3 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтверждено 942 случая COVID-19 (из них за последние сутки – 138). 23 человека умерли от коронавируса, 19 выздоровели. За рубежом от коронавируса лечатся 34 украинца, 10 выздоровели, 4 украинки в Италии умерли.

      Смотрите также Распространение коронавируса – в мире заболели уже свыше миллиона человек: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 61;
      • Волынская область – 10;
      • Днепропетровская область – 12;
      • Донецкая область – 8;
      • Житомирская область – 6;
      • Закарпатская область – 24;
      • Запорожская область – 22;
      • Ивано-Франковская область – 81;
      • Кировоградская область – 15;
      • Киев – 180;
      • Киевская область – 70;
      • Львовская область – 13;
      • Луганская область – 3;
      • Одесская область – 20;
      • Полтавская область – 5;
      • Ровненская область – 25;
      • Сумская область – 30;
      • Тернопольская область – 114;
      • Харьковская область – 1;
      • Херсонская область – 4;
      • Хмельницкая область – 7;
      • Черновицкая область – 171;
      • Черкасская область – 55;
      • Черниговская область – 5.

      Обратите внимание В Украине запускают бесплатный сервис для консультации с врачом не выходя из дома

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Премьер Денис Шмыгаль анонсировал усиление карантина. Выходить из дома можно будет в группах не более двух человек, все будут обязаны ходить в масках. Введут максимальную самоизоляцию для пожилых людей.
      • Уже в конце апреля ограничения могут ослабить, если количество новых инфицированных будет уменьшаться. Постепенно будут восстанавливать движение общественного транспорта, люди трудоспособного возраста пойдут на работу. Однако массовые мероприятия и дальше будут под запретом.
      • Главный санитарный врач Украины едет в город Монастыриска, что на Тернопольщине. Из-за вспышки эпидемии коронавируса в городе заболели 8 врачей, 13 медсестер и 8 младших медсестер. Часть врачей хотели уволиться. На коронавирус болеет мэр города.

      Новости о коронавирусе в мире 3 апреля

      Главное о коронавирус в мире

      • В мире зафиксировано 1 018 150 случаев COVID-19. От коронавируса умерли 53 251 человек на планете, 213 226 выздоровели. Топ-5 стран по количеству больных: США (245 373), Италия (115 242), Испания (112 065), Германия (84 794), Китай (81 620).
         
      • В США за сутки подтвердили почти 30 000 новых случаев коронавируса. Это рекордная скорость распространения в мире. От коронавируса умерла самая молодая жертва в Штататх – младенцу было всего 6 недель. Президент США Дональд Трамп сделал второй тест на коронавирус, результаты отрицательные.
         
      • Информация о 1600 новых случаев в Китае не соответствует действительности. Заместитель главы Минздрава Олег Ляшко извинился за непроверенную информацию.
         
      • Первый китайский город официально запретит продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса. За это в Шэньчжэне наказывать штрафами.
         
      • Во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 1335 человек. 884 смерти за день зафиксировано в домах престарелых и это еще не окончательные данные.
         
      • Коронавирус унес жизни легенды "Реала" – 73-летнего Гойо Бенито.
         
      • УЕФА надеется, что чемпионаты возобновятся уже в мае, поэтому призывает лиги не завершать их досрочно.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19
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