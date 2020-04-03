Новости о коронавирусе 3 апреля: во Франции более 1000 смертей в сутки
В ближайшее время в Украине ожидают пиковый рост количества больных, вскоре усилят карантин. В США 30 тысяч новых случаев за сутки. Китай начинает запрещать есть мясо животных и кошек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 3 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтверждено 942 случая COVID-19 (из них за последние сутки – 138). 23 человека умерли от коронавируса, 19 выздоровели. За рубежом от коронавируса лечатся 34 украинца, 10 выздоровели, 4 украинки в Италии умерли.
Смотрите также Распространение коронавируса – в мире заболели уже свыше миллиона человек: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 61;
- Волынская область – 10;
- Днепропетровская область – 12;
- Донецкая область – 8;
- Житомирская область – 6;
- Закарпатская область – 24;
- Запорожская область – 22;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Кировоградская область – 15;
- Киев – 180;
- Киевская область – 70;
- Львовская область – 13;
- Луганская область – 3;
- Одесская область – 20;
- Полтавская область – 5;
- Ровненская область – 25;
- Сумская область – 30;
- Тернопольская область – 114;
- Харьковская область – 1;
- Херсонская область – 4;
- Хмельницкая область – 7;
- Черновицкая область – 171;
- Черкасская область – 55;
- Черниговская область – 5.
Обратите внимание В Украине запускают бесплатный сервис для консультации с врачом не выходя из дома
Главные новости о коронавирусе в Украине
- В Минздраве заявили, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост количества больных коронавирусом.
- Премьер Денис Шмыгаль анонсировал усиление карантина. Выходить из дома можно будет в группах не более двух человек, все будут обязаны ходить в масках. Введут максимальную самоизоляцию для пожилых людей.
- Уже в конце апреля ограничения могут ослабить, если количество новых инфицированных будет уменьшаться. Постепенно будут восстанавливать движение общественного транспорта, люди трудоспособного возраста пойдут на работу. Однако массовые мероприятия и дальше будут под запретом.
- Главный санитарный врач Украины едет в город Монастыриска, что на Тернопольщине. Из-за вспышки эпидемии коронавируса в городе заболели 8 врачей, 13 медсестер и 8 младших медсестер. Часть врачей хотели уволиться. На коронавирус болеет мэр города.
- В Украину завезут 3 препарата из Индии, которыми будут лечить людей с симптомами COVID-19.
Новости о коронавирусе в мире 3 апреля
Главное о коронавирус в мире
- В мире зафиксировано 1 018 150 случаев COVID-19. От коронавируса умерли 53 251 человек на планете, 213 226 выздоровели. Топ-5 стран по количеству больных: США (245 373), Италия (115 242), Испания (112 065), Германия (84 794), Китай (81 620).
- В США за сутки подтвердили почти 30 000 новых случаев коронавируса. Это рекордная скорость распространения в мире. От коронавируса умерла самая молодая жертва в Штататх – младенцу было всего 6 недель. Президент США Дональд Трамп сделал второй тест на коронавирус, результаты отрицательные.
- Информация о 1600 новых случаев в Китае не соответствует действительности. Заместитель главы Минздрава Олег Ляшко извинился за непроверенную информацию.
- Первый китайский город официально запретит продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса. За это в Шэньчжэне наказывать штрафами.
- Во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 1335 человек. 884 смерти за день зафиксировано в домах престарелых и это еще не окончательные данные.
- Коронавирус унес жизни легенды "Реала" – 73-летнего Гойо Бенито.
- УЕФА надеется, что чемпионаты возобновятся уже в мае, поэтому призывает лиги не завершать их досрочно.
Читайте также
-
Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социологсегодня , 07:20
-
Закон об обеспечении дополнительных соцгарантий из-за COVID-19 вступил в силусегодня , 12:01
-
Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака"сегодня , 10:40
-
В НАТО призвали Россию прекратить обстрелы на Донбассе и поддержку боевиковсегодня , 08:09
-
Силовики похвастались убийством краснокнижных птиц возле Одессысегодня , 11:05
-
В Киеве напали на журналистов в Гидропарке: полиция уже задержала одного нападавшего – видеосегодня , 09:45