Новости о коронавирусе 3 апреля: во Франции более 1000 смертей в сутки

В ближайшее время в Украине ожидают пиковый рост количества больных, вскоре усилят карантин. В США 30 тысяч новых случаев за сутки. Китай начинает запрещать есть мясо животных и кошек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 апреля.