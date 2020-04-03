Первый китайский город запретит есть кошек и собак: как будут наказывать нарушителей

Шэньчжэнь станет первым китайским городом, где официально запретят продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса. Китайцев будут наказывать штрафами.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 мая, запрещено есть животных, выращенных, как домашних любимцев. Об этом сообщает CNN.

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Какие запреты начнут действовать в Шэньчжэне

Постановление городской власти также запрещает потребление диких животных, охраняемых законом.

Запретили употреблять в пищу и наземных диких животных, пойманных в дикой природе или выращенных в неволе.

К числу животных, которых можно употреблять в пищу, отнесли свиней, крупный рогатый скот, овец, ослов, кроликов, кур, уток, гусей, голубей, перепелов, а также водных животных, употребление которых не запрещено другими законами.

В случае нарушения правил предусмотрен штраф в 30 раз больше стоимости дикого животного, если стоимость животного превышает 10 тысяч юаней (1400 долларов).

Обратите внимание! По подсчетам организации Humane Society International, в Азии с целью потребления мяса ежегодно убивают 30 миллионов собак. В частности, в Китае – около 10 миллионов. Также в Китае ежегодно потребляют более четырех миллионов кошек.

Что известно о распространении коронавируса из Китая?Основной версией передачи нового коронавируса к человеку, являются именно летучие мыши. В Китае их используют как "лекарство" и варят из них суп. Рукокрылые благодаря особой иммунной системе способны быть носителями одновременно сотни вирусов, но не болеть. Однако передают эти вирусы всем вокруг.



Первой больной COVID-19 была женщина, которая работала именно на таком рынке в Ухане.

Шеньчжен на карте: