Перше китайське місто заборонить їсти котів та собак: як каратимуть порушників

Шеньчжень стане першим китайським містом, де офіційно заборонять продаж та споживання собачого та котячого м'яса. Китайців каратимуть штрафами.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 1 травня, заборонено їсти тварин, вирощених, як домашніх улюбленців. Про це повідомляє CNN.

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Які заборони почнуть діяти у Шеньчжені

Постанова міської влади також забороняє споживання диких тварин, що охороняються законом.

Заборонили вживати в їжу і наземних диких тварин, спійманих в дикій природі або вирощених у неволі.

До числа тварин, яких можна вживати в їжу, віднесли свиней, велику рогату худобу, овець, ослів, кроликів, курей, качок, гусей, голубів, перепілок, а також водних тварин, вживання яких не заборонено іншими законами.

У разі порушення правил передбачено штраф в 30 разів більший від вартості дикої тварини, якщо вартість тварини перевищує 10 тисяч юанів (1400 доларів).

Зверніть увагу! За підрахунками організації Humane Society International, в Азії з метою споживання м'яса щороку вбивають 30 мільйонів собак. Зокрема, в Китаї – близько 10 мільйонів. Також у Китаї щороку споживають понад чотири мільйони котів.

Що відомо про поширення коронавірусу з Китаю? Основною версією передачі нового коронавірусу до людини, є саме летючі миші. У Китаї їх використовують як "ліки" і варять з них суп. Рукокрилі завдяки особливій імунній системі здатні бути носіями одночасно сотнями вірусів, але не хворіти. Однак передають ці віруси усім навколо.



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