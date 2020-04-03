Новини про коронавірус 3 квітня: у Франції понад 1000 смертей за добу
Найближчим часом в Україні очікують пікове зростання кількості хворих, незабаром посилять карантин. У США 30 000 нових випадків за добу. Китай починає забороняти їсти м'ясо тварин і котів. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 3 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтверджено 942 випадки COVID-19 (з них за останню добу – 138). 23 людини померли від кортонавірусу, 19 одужали. За кордоном від коронавірусу лікуються 34 українці, 10 одужали, 4 українки в Італії померли.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 61;
- Волинська область – 10;
- Дніпропетровська область – 12;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 6;
- Закарпатська область – 24;
- Запорізька область – 22;
- Івано-Франківська область – 81;
- Кіровоградська область – 15;
- Київ – 180;
- Київська область – 70;
- Львівська область – 13;
- Луганська область – 3;
- Одеська область – 20;
- Полтавська область – 5;
- Рівненська область – 25;
- Сумська область – 30;
- Тернопільська область – 114;
- Харківська область – 1;
- Херсонська область – 4;
- Хмельницька область – 7;
- Чернівецька область – 171;
- Черкаська область – 55;
- Чернігівська область – 5.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- У МОЗ заявили, що найближчим часом Україну чекає пікове зростання кількості хворих на коронавірус. Анонсують посилення карантину. Обмежать час перебування людей на вулиці, закриють спортивні майданчики та сквери, запровадять максимальну самоізоляцію для людей похилого віку.
- Головний санітарний лікар України їде в місто Монастириська, що на Тернопільщині. Через спалах епідемії коронавірусу у місті захворіли 8 лікарів, 13 медсестер та 8 молодших медсестер. Частина лікарів хротіли звільнитися. Накоронавірус хворіє мер мір міста.
- В Україну завезуть 3 препарати з Індії, якими лікуватимуть людей із симптомами COVID-19.
Новини про коронавірус у світі 3 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі зафіксовано 1 018 150 випадків COVID-19. Від коронавірусу померла 53 251 людина на планеті, 213 226 одужали. Топ-5 країн за кількістю хворих: США (245 373), Італія (115 242), Іспанія (112 065), Німеччина (84 794), Китай (81 620).
- У США за добу підтвердили майже 30 000 нових випадків коронавірусу. Це рекордна швидкість поширення у світі. Від коронавірусу померла наймолодша жертва у Штататх – немовляті було всього 6 тижнів. Президент США Дональд Трамп зробив другий тест на коронавірус, результати негативні.
- Інформація 1600 нових випадків у Китаї не відповідає дійсності. Заступник голови МОЗ Олег Ляшко вибачився за неперевірену інформацію.
- Перше китайське місто офіційно заборонить продаж та споживання собачого та котячого м'яса. За це у Шеньчжені каратимуть штрафами.
- у Франції за останню добу від коронавірусу померли 1335 людей. 884 смерті за день зафіксовано в будинках літніх людей і це ще не остаточні дані.
- Коронавірус забрав життя легенди "Реала" – 73-річного Гойо Беніто.
- УЄФА має надію, що чемпіонати відновляться уже в травні, тому закликає ліги не завершувати їх достроково.
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