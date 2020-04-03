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      Ми вже втомились, – українців, які перебувають в Узбекистані, не можуть евакуювати

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      У МЗС пообіцяли, що повернуть додому усіх українців, які застрягли за кордоном. Однак приблизно 130 громадян України зараз перебувають в Республіці Узбекистан та вже довгий час не можуть прилетіти на Батьківщину. Коли саме відбудеться їх довгоочікуваний рейс – невідомо.

      Українець з Херсону, який зараз перебуває в Узбекистані, Руслан Камалов в ефірі 24 каналу ствердив, що станом на 3 квітня 2020 року ситуація з евакуацією ще критичніша, ніж була раніше.

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      "Люди не в найкращій ситуації, адже у багатьох закінчуються фінанси і взагалі спроби їх знайти. МЗС не виходить на  зв'язок. Посольство розводить руками і не може нічого зробити. Вони сказали, що інформацію, яку дають, а також механізми, які пробують зробити, – зовсім різні і не мають зв'язку", – пояснив чоловік.

      Камалов зазначив, що він та інші громадяни просто не встигли повернутись додому. Коли Володимир Зеленський повідомив, що у них є 3 дні для того, аби прилетіти в Україну – в Узбекистані вже були закриті кордони.

      Пізніше в Консульстві України в Узбекистані пообіцяли, що людей евакуюють. 

      Після того, як я в ефірі розповів про ситуацію, консули почали дзвонити до нас. Вони запитали, чи готові ми на платну обсервацію. Ціна – 200 євро з людини. Всі погодились,
      – сказав Камалов.

      Наступного дня громадяни України дізнались, що на 31 березня готують рейс для евакуації. Однак він так і не відбувся, адже, за словами посольства України в Республіці Узбекистан, Кабмін не дозволив, аби рейс вилітав. Причину такого рішення не розповіли.

      Нам сказали, що найближча дата для вильоту – 24 квітня. Однак я думаю, що це буде значно пізніше,
      – зауважив чоловік.

      Він розповів, що Консульство може виділити кожному українцеві 50 доларів. Однак цих коштів вистачає лише на 3 дні.

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      "При цьому, аби отримати тих 50 доларів, треба скласти великий пакет документів, який підтверджуватиме, що у нас немає допомоги з України та заробітку в Узбекистані. Зібрати це неможливо, адже все зараз закрито, – наголосив Камалов.

      Українці запевнили, що готові повернутись в Україну навіть за власні кошти. 

      Ми втомились не бути на Батьківщині. Всі готові пройти обсервацію. В нас нема людей, які панікуватимуть, як це було на В'єтнамському рейсі. Серед нас – жінки, діти та люди старшого віку, які готові спілкуватись,
      – розповів Камалов.

      коронавірус
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні МЗС України Евакуація українців Новини Узбекистану
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