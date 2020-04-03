Ми вже втомились, – українців, які перебувають в Узбекистані, не можуть евакуювати
У МЗС пообіцяли, що повернуть додому усіх українців, які застрягли за кордоном. Однак приблизно 130 громадян України зараз перебувають в Республіці Узбекистан та вже довгий час не можуть прилетіти на Батьківщину. Коли саме відбудеться їх довгоочікуваний рейс – невідомо.
Українець з Херсону, який зараз перебуває в Узбекистані, Руслан Камалов в ефірі 24 каналу ствердив, що станом на 3 квітня 2020 року ситуація з евакуацією ще критичніша, ніж була раніше.
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"Люди не в найкращій ситуації, адже у багатьох закінчуються фінанси і взагалі спроби їх знайти. МЗС не виходить на зв'язок. Посольство розводить руками і не може нічого зробити. Вони сказали, що інформацію, яку дають, а також механізми, які пробують зробити, – зовсім різні і не мають зв'язку", – пояснив чоловік.
Камалов зазначив, що він та інші громадяни просто не встигли повернутись додому. Коли Володимир Зеленський повідомив, що у них є 3 дні для того, аби прилетіти в Україну – в Узбекистані вже були закриті кордони.
Пізніше в Консульстві України в Узбекистані пообіцяли, що людей евакуюють.
Після того, як я в ефірі розповів про ситуацію, консули почали дзвонити до нас. Вони запитали, чи готові ми на платну обсервацію. Ціна – 200 євро з людини. Всі погодились,
– сказав Камалов.
Наступного дня громадяни України дізнались, що на 31 березня готують рейс для евакуації. Однак він так і не відбувся, адже, за словами посольства України в Республіці Узбекистан, Кабмін не дозволив, аби рейс вилітав. Причину такого рішення не розповіли.
Нам сказали, що найближча дата для вильоту – 24 квітня. Однак я думаю, що це буде значно пізніше,
– зауважив чоловік.
Він розповів, що Консульство може виділити кожному українцеві 50 доларів. Однак цих коштів вистачає лише на 3 дні.
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"При цьому, аби отримати тих 50 доларів, треба скласти великий пакет документів, який підтверджуватиме, що у нас немає допомоги з України та заробітку в Узбекистані. Зібрати це неможливо, адже все зараз закрито, – наголосив Камалов.
Українці запевнили, що готові повернутись в Україну навіть за власні кошти.
Ми втомились не бути на Батьківщині. Всі готові пройти обсервацію. В нас нема людей, які панікуватимуть, як це було на В'єтнамському рейсі. Серед нас – жінки, діти та люди старшого віку, які готові спілкуватись,
– розповів Камалов.
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