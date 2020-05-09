Новости о коронавирусе 9 мая: COVID-19 у священников УГКЦ, вторая волна больных в Украине

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 мая. Четверо священников собора Святого Иоанна Крестителя Украинской греко-католической церкви во Львове заразились коронавирусной инфекцией. После ослабления ограничений возможна вторая волна коронавируса в Украине. Еще 700 украинцев вернулись домой из разных стран мира. Количество инфицированных в мире перевалило за 4 миллиона.

Новини про коронавірус в Україні 9 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 14 710 випадків COVID-19 (з них 515 за останню добу). 376 людей померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 2 909 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.

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Коронавірус підтвердили у 2 854 медиків в Україні.

У Збройних силах України коронавірусом хворіють 40 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 52 вже одужали.

У світі лікуються від коронавірусу 146 українців у 11 країнах. 62 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей померли.

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область — 522 випадки;

Волинська область — 445 випадків;

Дніпропетровська область — 681 випадок;

Донецька область — 99 випадків;

Житомирська область — 485 випадків;

Закарпатська область — 678 випадків;

Запорізька область — 320 випадків;

Івано-Франківська область — 1095 випадків;

Кіровоградська область — 411 випадків;

м. Київ — 1771 випадок;

Київська область — 959 випадків;

Львівська область — 699 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 204 випадки;

Одеська область — 619 випадків;

Полтавська область — 240 випадків;

Рівненська область — 877 випадків;

Сумська область — 152 випадки;

Тернопільська область — 977 випадків;

Харківська область — 528 випадків;

Херсонська область — 156 випадків;

Хмельницька область — 165 випадків;

Чернівецька область — 2179 випадків;

Черкаська область — 333 випадки;

Чернігівська область — 73 випадки.

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Головні новини про коронавірус в Україні

У Ковельському районі Волині зареєстрували 17 нових випадків COVID-19. В Облдержадміністрації переконані, що спалах коронавірусу пов'язаний з масовим відвідуванням кладовищ у поминальні дні.

В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 96 медиків. Загалом в Україні вже 2 854 працівники медичної сфери захворіли на COVID-19.

Через спалах коронавірусу на Рівненщині закрили ще одне село. Мовиться про Рокитне, де на COVID-19 захворіла 41 людина.

Після послаблення обмежень можлива друга хвиля коронавірусу. Тож у Міністерстві охорони здоров'я почали активну підготовку.

Четверо священників собору Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у Львові заразилися коронавірусною інфекцією.

В аеропорт "Бориспіль" повернулись 700 українців з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона. Усі вони встановили додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції через коронавірус.



Як Україна послаблюватиме карантин з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 9 травня

Статистика поширення коронавірусу у світі

У світі підтверджено 4 035 016 випадків COVID-19. 276 708 людей померли від коронавірусу, 1 400 294 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 322 171;

Іспанія – 262 783;

Італія – 217 185;

Велика Британія – 211 364;

Росія – 198 676.

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