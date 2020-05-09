Новости о коронавирусе 9 мая: COVID-19 у священников УГКЦ, вторая волна больных в Украине
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 мая. Четверо священников собора Святого Иоанна Крестителя Украинской греко-католической церкви во Львове заразились коронавирусной инфекцией. После ослабления ограничений возможна вторая волна коронавируса в Украине. Еще 700 украинцев вернулись домой из разных стран мира. Количество инфицированных в мире перевалило за 4 миллиона.
Новини про коронавірус в Україні 9 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 14 710 випадків COVID-19 (з них 515 за останню добу). 376 людей померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 2 909 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
- Коронавірус підтвердили у 2 854 медиків в Україні.
- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 40 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 52 вже одужали.
- У світі лікуються від коронавірусу 146 українців у 11 країнах. 62 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей померли.
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 522 випадки;
- Волинська область — 445 випадків;
- Дніпропетровська область — 681 випадок;
- Донецька область — 99 випадків;
- Житомирська область — 485 випадків;
- Закарпатська область — 678 випадків;
- Запорізька область — 320 випадків;
- Івано-Франківська область — 1095 випадків;
- Кіровоградська область — 411 випадків;
- м. Київ — 1771 випадок;
- Київська область — 959 випадків;
- Львівська область — 699 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 204 випадки;
- Одеська область — 619 випадків;
- Полтавська область — 240 випадків;
- Рівненська область — 877 випадків;
- Сумська область — 152 випадки;
- Тернопільська область — 977 випадків;
- Харківська область — 528 випадків;
- Херсонська область — 156 випадків;
- Хмельницька область — 165 випадків;
- Чернівецька область — 2179 випадків;
- Черкаська область — 333 випадки;
- Чернігівська область — 73 випадки.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- У Ковельському районі Волині зареєстрували 17 нових випадків COVID-19. В Облдержадміністрації переконані, що спалах коронавірусу пов'язаний з масовим відвідуванням кладовищ у поминальні дні.
- В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 96 медиків. Загалом в Україні вже 2 854 працівники медичної сфери захворіли на COVID-19.
- Через спалах коронавірусу на Рівненщині закрили ще одне село. Мовиться про Рокитне, де на COVID-19 захворіла 41 людина.
- Після послаблення обмежень можлива друга хвиля коронавірусу. Тож у Міністерстві охорони здоров'я почали активну підготовку.
- Четверо священників собору Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у Львові заразилися коронавірусною інфекцією.
- В аеропорт "Бориспіль" повернулись 700 українців з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона. Усі вони встановили додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції через коронавірус.
Як Україна послаблюватиме карантин з 11 травня / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі за 9 травня
Статистика поширення коронавірусу у світі
У світі підтверджено 4 035 016 випадків COVID-19. 276 708 людей померли від коронавірусу, 1 400 294 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 322 171;
- Іспанія – 262 783;
- Італія – 217 185;
- Велика Британія – 211 364;
- Росія – 198 676.
Головне про коронавірус у світі
- Помічниця доньки очільника США заразилася коронавірусом. Асистентка Іванки Трамп уже кілька тижнів не з'являється на роботі.
- Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Зауважимо, що РФ перебуває на п'ятому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.
- Американський ілюзіоніст німецького походження Рой Хорн помер від ускладнень, спричинених інфікуванням коронавірусом. Йому було 75 років. Зірковий колега Зігфрід Фішбахер заявив, що смерть настала за тиждень після діагностування COVID-19.
- У Білорусі пройшов парад до Дня перемоги попри епідемію коронавірусу у країні. У заході взяли участь близько 3 тисяч військових та понад 150 одиниць техніки.
- Міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів"/Médecins Sans Frontières (MSF) відкрила нові місії для боротьби з коронавірусом у Донецькій та Житомирській областях.