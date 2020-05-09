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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Новини про коронавірус 9 травня: COVID-19 у священників УГКЦ, друга хвиля хворих в Україні

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Коронавірус Україна, в світі 9 травня 2020 – статистика, новини
Новини про коронавірус в Україні та світі 9 травня / unsplash.com

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 травня. Четверо священників собору Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у Львові заразилися коронавірусною інфекцією. Після послаблення обмежень можлива друга хвиля коронавірусу в Україні. Ще 700 українців повернулися додому з різних країн світу. Кількість інфікованих у світі перевалила за 4 мільйони.

Новини про коронавірус в Україні 9 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 14 710 випадків COVID-19 (з них 515 за останню добу). 376 людей померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 2 909 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

  • Коронавірус підтвердили у 2 854 медиків в Україні.
  • У Збройних силах України коронавірусом хворіють 40 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 52 вже одужали.
  • У світі лікуються від коронавірусу 146 українців у 11 країнах. 62 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей померли.

Географія поширення коронавірусу в Україні:

  • Вінницька область — 522 випадки;
  • Волинська область — 445 випадків;
  • Дніпропетровська область — 681 випадок;
  • Донецька область — 99 випадків;
  • Житомирська область — 485 випадків;
  • Закарпатська область — 678 випадків;
  • Запорізька область — 320 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1095 випадків;
  • Кіровоградська область — 411 випадків;
  • м. Київ — 1771 випадок;
  • Київська область — 959 випадків;
  • Львівська область — 699 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 204 випадки;
  • Одеська область — 619 випадків;
  • Полтавська область — 240 випадків;
  • Рівненська область — 877 випадків;
  • Сумська область — 152 випадки;
  • Тернопільська область — 977 випадків;
  • Харківська область — 528 випадків;
  • Херсонська область — 156 випадків;
  • Хмельницька область — 165 випадків;
  • Чернівецька область — 2179 випадків;
  • Черкаська область — 333 випадки;
  • Чернігівська область — 73 випадки.

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Головні новини про коронавірус в Україні

  • У Ковельському районі Волині зареєстрували 17 нових випадків COVID-19. В Облдержадміністрації переконані, що спалах коронавірусу пов'язаний з масовим відвідуванням кладовищ у поминальні дні.
  • В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 96 медиків. Загалом в Україні вже 2 854 працівники медичної сфери захворіли на COVID-19.
  • Через спалах коронавірусу на Рівненщині закрили ще одне село. Мовиться про Рокитне, де на COVID-19 захворіла 41 людина.
  • Після послаблення обмежень можлива друга хвиля коронавірусу. Тож у Міністерстві охорони здоров'я почали активну підготовку.
  • Четверо священників собору Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у Львові заразилися коронавірусною інфекцією.
  • В аеропорт "Бориспіль" повернулись 700 українців з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона. Усі вони встановили додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції через коронавірус.

як Україна послаблюватиме карантин з 11 травня
Як Україна послаблюватиме карантин з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 9 травня

Статистика поширення коронавірусу у світі

У світі підтверджено 4 035 016 випадків COVID-19. 276 708 людей померли від коронавірусу, 1 400 294 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

  • США – 1 322 171;
  • Іспанія – 262 783;
  • Італія – 217 185;
  • Велика Британія – 211 364;
  • Росія – 198 676.

Головне про коронавірус у світі

  • Помічниця доньки очільника США заразилася коронавірусом. Асистентка Іванки Трамп уже кілька тижнів не з'являється на роботі.
  • Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Зауважимо, що РФ перебуває на п'ятому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.
  • Американський ілюзіоніст німецького походження Рой Хорн помер від ускладнень, спричинених інфікуванням коронавірусом. Йому було 75 років. Зірковий колега Зігфрід Фішбахер заявив, що смерть настала за тиждень після діагностування COVID-19.
  • У Білорусі пройшов парад до Дня перемоги попри епідемію коронавірусу у країні. У заході взяли участь близько 3 тисяч військових та понад 150 одиниць техніки.
  • Міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів"/Médecins Sans Frontières (MSF) відкрила нові місії для боротьби з коронавірусом у Донецькій та Житомирській областях.
Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікарня 9 травня Епідемія Релігія Рівне УГКЦ Мінськ Міністерство охорони здоров’я Новини Білорусі
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