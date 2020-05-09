Новини про коронавірус 9 травня: COVID-19 у священників УГКЦ, друга хвиля хворих в Україні

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 травня. Четверо священників собору Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у Львові заразилися коронавірусною інфекцією. Після послаблення обмежень можлива друга хвиля коронавірусу в Україні. Ще 700 українців повернулися додому з різних країн світу. Кількість інфікованих у світі перевалила за 4 мільйони.