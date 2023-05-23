Зеленский заявил о создании Корпуса морской пехоты: что это значит

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты. Во время своей речи он заявил о создании Корпуса морской пехоты и отметил, что государство будет делать все, чтобы развивать Вооруженные Силы.

Во вторник, 23 мая, Украина отмечает День морской пехоты. Стоит сказать, что именно благодаря морпехам наше государство отбило остров Змеиный у оккупантов, героически держало оборону Мариуполя в течение длительного времени и совершило другие важные операции на поле боя.

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О создании Корпуса

Президент сказал, что украинцы всегда будут помнить ту цену, которую заплатило наше государство в этой войне против агрессора. Он отметил работу определенных бригад и батальонов Военно-морских сил, а затем рассказал о важном решении – создании Корпуса морской пехоты.

Имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать Корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития важного, крепкого рода войск. Для оснащения нашей пехоты современным оружием, техникой и для создания новых бригад морской пехоты Украины,

– заявил глава государства.

Очевидно, это решение означает расширение деятельности морских пехотинцев, увеличение их личного состава и в целом мощное усиление обороноспособности нашей армии.

Речь Зеленского ко Дню морской пехоты: смотрите видео (о создании Корпуса с 04:30)

История морской пехоты Украины

Отметим, что в Генеральном штабе поздравили защитников с Днем морской пехоты. Также там был опубликован ролик, рассказывающий историю этого рода войск.

Видео представляет интересные факты об историческом развитии и становлении морской пехоты как уникального рода войск на протяжении последнего тысячелетия – от античности до сегодня,

– говорится в источнике.

Как развивалась морская пехота в Украине: смотрите видео

Добавим в заключение, что 23 мая украинский президент также посетил линию фронта на Востоке нашего государства. Собственно, он встретился с военными, защищающими, в частности, Марьинку и Угледар. Президент поздравил их с праздником и наградил наградами.