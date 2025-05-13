Пока единственный новый корпус в Сухопутных войсках: кто командующий и какова его цель
- В 2025 году Силы обороны начали переход на корпусную систему, создав 3 армейский корпус на базе 3 отдельной штурмовой бригады.
- В базе этого корпуса формируется беспилотный полк, который аккумулирует опыт 3 ОШБр по использованию дронов на фронте.
В 2025 году Силы обороны начали переходить на корпусную систему. В Сухопутных войсках пока есть пока один новый корпус.
Кто его командующий и какова цель этого корпуса, рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в комментарии 24 Каналу.
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Что известно о 3 армейском корпусе
Жорин отметил, что в рамках реформы новые корпуса будут отличаться от тех, которые были до сих пор. Планируется создание 20 корпусов различных родов войск.
Единственным официально объявленным новым корпусом в Сухопутных войсках является 3 армейский корпус. Его создали на базе 3 отдельной штурмовой бригады.
Сейчас перечень бригад, которые будут входить в него, неизвестен – эти данные остаются скрытыми.
Формирователем и командиром корпуса является Андрей Билецкий.
Именно он закладывает основы, на которых будет построен 3 армейский корпус. На каждое из направлений выделены свои лимиты времени. Сначала формируется управление корпуса, затем в него вводят подразделения. Туда войдут как те, которые уже действуют и находятся на линии боевого соприкосновения, так и те, которые мы создаем полностью с нуля. Например, беспилотный полк,
– рассказал Жорин.
В начале руководить корпусом будут офицеры 3 ОШБр, впоследствии присоединятся и офицеры других бригад.
К слову, в беспилотном полку в новом корпусе аккумулируют весь опыт 3 ОШБр по использованию дронов на фронте.
Основная цель создания этого полка – потребность в подразделении, который всесторонне поддерживать бойцов на разных участках, потому что беспилотные системы – это и разведка, и огневая поддержка, и логистика.
По словам Жорина, к полку пожелали присоединиться уже много людей, среди них есть и девушки.