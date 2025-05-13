Переход армии на корпуса: сколько времени нужно на реформу

Во время войны ВСУ переходят на корпусную систему. Это стало крупнейшей реформой времен полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Самая большая реформа во время войны: как ВСУ и НГУ переходят на корпуса и сработает ли эта система".

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Как долго продлится переход на корпуса в украинской армии

Реформы в армии не происходят быстро. Но сейчас проблемой является то, что государству не хватает времени.

Реформы нужны буквально на вчера. Но и спешка не нужна, потому что многие вопросы требуют взвешенных решений. Поэтому никто не берется прогнозировать, сколько времени понадобится украинской армии для полного перехода на систему корпусов, потому что есть очень много факторов. Сейчас больше всего вопросов вызывает поиск кадров. Это может занять время. Затем длительной может быть организация корпусов на фронте, чтобы осуществить нужные ротации максимально осторожно,

– говорится в материале.

Военные рассказали, что в чем-то перенимают опыт военных на Западе, а в чем-то двигаются интуитивно. В корпуса войдут и те подразделения, которые сейчас находятся на передовой, и вновь созданные.