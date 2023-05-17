Корректировщик ракетных ударов по Львову получил пожизненное заключение

Уроженца России, 47-летнего Владислава Козеева, Железнодорожный районный суд Львова приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Известно, что мужчина фотографировал военные объекты и отправлял изображения россиянам.

В деле говорится, что незаконной деятельностью начал заниматься Козеев с мая 2022 года. В частности, он направлял представителям вражеского государства сведения о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координаты объектов критической инфраструктуры во Львовской области.

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Больше о деле

Благодаря предателю оккупанты узнали как минимум о расположении 5 мостов на Львовщине. И вообще речь идет о том, что зафиксировано 25 случаев передачи корректировщиком информации россиянину Сергею Варину.

Во время обыска у Козеева изъяли телефон, ставший одним из ключевых доказательств. Обвиняемый отказывался подтвердить, что телефон принадлежит ему. С помощью специальных программ следователи смогли восстановить на телефоне Козеева удаленные снимки, которые, вероятно, он также посылал россиянам,

– написали в "Судебном репортере".

Вместе с тем там отметили, что своей вины подсудимый не признал и во время заседаний вел себя довольно дерзко. Скажем, во время оглашения приговора не взял документ с текстом и сказал, что нужно его якобы отправить в Верховный Суд.

Заседание суда по делу Козеева / фото "Судебного репортера"

Известно, что корректировщик до начала полномасштабного вторжения периодически ездил в Россию и работал там.

Также он активно пользовался российскими приложениями, такими как "Сбербанк", "Кошелек", "Роснефть", "Авто.ру".

В то же время он хотел получить российское гражданство и даже переписывался на этот счет с представителями вражеского государства.

Козеев является гражданином Украины, хотя родился в городе Улан-Уде, который является столицей Бурятии в России. С 2008 по 2010 год он был условно осужден за мошенничество. Собственно, в тогдашнем деле речь шла о незаконном присвоении им 3 600 гривен.

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Вспомним, что не так давно 24 Канал писал о 18-летней изменнице из Луганской области Ирине Стремиловой. Девушка называет себя "волонтеркой", однако на самом деле помогает оккупантам издавать пропагандистскую газету и ездит в Москву на псевдофорумы.