Очень чувствительный вопрос, – Зеленский отреагировал на скандалы с коррупцией в Украине

Владимир Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в нашем государстве. Он подчеркнул, что этот вопрос является очень чувствительным и эмоциональным.

В то же время глава государства подчеркнул, что с коррупционными проблемами надо бороться. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Channel 4 News, передает 24 Канал.

Интересно Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский

Президент высказался о коррупционных скандалах

По мнению президента, вопрос борьбы с коррупцией является очень чувствительным в Украине. Ведь когда наше государство борется за свою европейскую жизнь, за будущее, за свою независимость, то нельзя создавать "маленькие, знаете ли, коррупционные проблемы".

Поэтому все очень чувствительно. Отношение людей буквально ко всему очень эмоциональное,

– заявил он.

Президент также подчеркнул, что с коррупционными проблемами надо бороться, даже в мелочах. В то же время на вопрос о том, есть ли сейчас коррупционные ошибки в Украине, Зеленский ответил: "Конечно".

Зеленский дал интервью журналистам: важное из разговора