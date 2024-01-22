Очень чувствительный вопрос, – Зеленский отреагировал на скандалы с коррупцией в Украине
Владимир Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в нашем государстве. Он подчеркнул, что этот вопрос является очень чувствительным и эмоциональным.
В то же время глава государства подчеркнул, что с коррупционными проблемами надо бороться. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Channel 4 News, передает 24 Канал.
Интересно Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский
Президент высказался о коррупционных скандалах
По мнению президента, вопрос борьбы с коррупцией является очень чувствительным в Украине. Ведь когда наше государство борется за свою европейскую жизнь, за будущее, за свою независимость, то нельзя создавать "маленькие, знаете ли, коррупционные проблемы".
Поэтому все очень чувствительно. Отношение людей буквально ко всему очень эмоциональное,
– заявил он.
Президент также подчеркнул, что с коррупционными проблемами надо бороться, даже в мелочах. В то же время на вопрос о том, есть ли сейчас коррупционные ошибки в Украине, Зеленский ответил: "Конечно".
Зеленский дал интервью журналистам: важное из разговора
- Владимир Зеленский отметил, что сразу после того, как узнал об инциденте со слежкой за журналистами проекта Bihus.Info, то сразу вызвал к себе главу СБУ Василия Малюка. Президент подчеркнул, что "надо найти ответы на все это".
- Президент также подчеркнул, что украинцы не могут себе позволить уставать от войны. Ведь если это произойдет, то мы потеряем то, что есть, поэтому нужно вставать на защиту на всех фронтах, как на военном, так и на бизнес-фронте.
- Глава государства сказал, что пока не видит необходимости мобилизовать сейчас полмиллиона человек. По его словам, он не увидел "достаточно понятных деталей", чтобы организовать такую мобилизацию.
- В то же время Зеленский прокомментировал и законопроект о мобилизации. Президент сказал, что самое первое, что нужно знать, что это вопрос справедливости, в частности, в отношении тех людей, которые защищают наш фронт с первых дней российского вторжения в наше государство.