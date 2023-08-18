Требовал взятки и угрожал бойцам: в Одесской области разоблачили командира взвода воинской части
Источник:ГБР
Правоохранители из ГБР 18 августа рассказали, что удалось разоблачить чиновника одной из воинских частей в Одесской области, требовавшего взятки с украинских военных. В частности, он требовал "плату" за возможность взять отгул из части.
Кроме того, командир также угрожал бойцам, если они отказывались платить деньги. Поэтому теперь правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконном обогащении.
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ГБР объявила подозрение командиру взвода
Правоохранители сообщили, что командир взвода одной из воинских частей в Одесской области требовал от бойцов таксу в размере 4 тысяч гривен. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы или даже физической расправой.
По оперативным данным, таким образом командир истребовал не менее 500 тысяч гривен из своих военных. Работники ГБР задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток,
– сказали в бюро.
Также ГБР установило факты применения силы командиром и избиения бойцов. Поэтому ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, а также о применении насилия к подчиненному.
Командир взвода потребовал взятку у бойцов за отгул / Фото ГБР
Когда его вину докажут в суде, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. В настоящее время ГБР просит о том, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ранее разоблачили командира, заставлявшего бойцов строить ему имение
- Сотрудники ГБР 18 августа сообщили, что в Одесской области им удалось разоблачить командира воинской части, превысившего свои полномочия. В частности, он использовал своих подчиненных на строительстве своего имения.
- Таким образом, с августа 2022 года солдаты находились на строительных работах вместо того, чтобы выполнять задачи по обороне нашего государства. В то же время такими действиями командир нанес ущерб Украине на 2 миллиона гривен.
- В настоящее время ГБР объявило о подозрении командиру воинской части. Когда его вину докажут в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.