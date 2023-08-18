Требовал взятки и угрожал бойцам: в Одесской области разоблачили командира взвода воинской части

Правоохранители из ГБР 18 августа рассказали, что удалось разоблачить чиновника одной из воинских частей в Одесской области, требовавшего взятки с украинских военных. В частности, он требовал "плату" за возможность взять отгул из части.

Кроме того, командир также угрожал бойцам, если они отказывались платить деньги. Поэтому теперь правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконном обогащении.

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ГБР объявила подозрение командиру взвода

Правоохранители сообщили, что командир взвода одной из воинских частей в Одесской области требовал от бойцов таксу в размере 4 тысяч гривен. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы или даже физической расправой.

По оперативным данным, таким образом командир истребовал не менее 500 тысяч гривен из своих военных. Работники ГБР задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток,

– сказали в бюро.

Также ГБР установило факты применения силы командиром и избиения бойцов. Поэтому ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, а также о применении насилия к подчиненному.

Командир взвода потребовал взятку у бойцов за отгул / Фото ГБР

Когда его вину докажут в суде, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. В настоящее время ГБР просит о том, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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