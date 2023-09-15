"Должны ликвидировать олигархически-коррупционное влияние": Зеленский провел совещание

Президент Владимир Зеленский провел широкое совещание по концепту усиления демократии в Украине. В частности, на нем говорили об искоренении олигархически-коррупционного влияния.

По информации Офиса Президента, на совещании присутствовали представители правительства Украины, Верховной Рады Украины, органов правопорядка, прокуратуры и антикоррупционных органов.

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Зеленский провел совещание по искоренению коррупции

Президент рассказал, что провел совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и Генерального прокурора.

Должны окончательно ликвидировать любое олигархически-коррупционное влияние на органы государственной власти в Украине и гарантировать устойчивость демократии в нашем государстве – долгосрочно. Сегодня были предложены соответствующие концептуальные шаги и план мер по их реализации, – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, наряду с самым главным вызовом сегодняшнего дня по отражению агрессии России украинские власти также должны работать над преодолением внешних, внутренних угроз и реализацией других элементов, в частности, по обеспечению справедливости для наших граждан. Для этого необходимы шаги, позволяющие обеспечить реализацию справедливости, которую будут чувствовать люди.

"Такие меры очень нужны, и они должны иметь очень конкретные проявления в государственной политике", – считает глава государства.

Участники совещания предложили подготовить концепт по усилению устойчивости демократии в Украине и разработать пошаговый план его реализации. В ответ Зеленский отметил, что мероприятия, которые будут содержаться в концепте, должны касаться абсолютно всего:

защиты национальной безопасности Украины,

окончательного очищения от олигархического и коррупционного влияния и так далее.

Он поблагодарил правоохранителей за всю проделанную ими работу, особенно за результаты последних месяцев.

"Мы видим очень четко, что у олигархических кланов в Украине нет будущего. Это очевидно из тех уголовных производств, которые реализовались правоохранительными, антикоррупционными органами. Это должно дать долгосрочные результаты", – сказал украинский лидер.

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Участники совещания получили ряд задач

Кроме того, по мнению президента, государство должно обеспечить долгосрочные эффективные гарантии того, что при любом развитии ситуации в России Украина будет защищена от деятельности, направленной на подрыв демократии внутри нашей страны.

Мы должны защитить наше государство, устройство, наши ценности, прежде всего свободы и демократии,

– подчеркнул он.

Во время встречи все присутствовавшие согласились, что концепт должен содержать шаги по поддержке развития:

конкуренции, демонополизации и справедливого распределения ресурсов,

прозрачных механизмов взаимодействия с государством.

Кабинет Министров Украины, Верховная Рада и другие органы государственной власти должны предпринять ряд шагов по:

укреплению парламентаризма и возможностей избирателей влиять на управление государством,

усилению институциональных возможностей органов государственной власти, в частности органов правопорядка, прокуратуры и антикоррупционных органов,

развитию судебной власти,

реализации гарантий политики равенства в отношениях между государством и всеми экономическими субъектами,

расширению возможностей граждан Украины влиять на выработку политических решений и курса государства.

"Справедливость важна для нас. Соответствующая политическая воля есть. И благодаря системной и слаженной работе государственных институций в Украине, а также поддержке гражданского общества, я уверен, мы можем все это реализовать", – подытожил глава государства.

Во встрече приняли участие:

Генеральный прокурор Андрей Костин,

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,

глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,

руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак,

глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский,

глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко,

заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко,

директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос,

глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,

министр юстиции Украины Денис Малюська,

председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков,

исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук,

директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Смотрите фото с совещания / Фото Офиса Президента