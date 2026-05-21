Ограничения также касаются выезда за пределы Киевской области. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд на своей фейсбук-странице.

Смотрите также НАБУ и САП проводят обыски по делу о коррупции в Верховном Суде

Что известно о мере пресечения, которую избрали для судей?

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины принял решение о применении мер пресечения к двум судьям Верховного Суда.

Суд определил размер залога: 2,5 миллиона гривен для одного подозреваемого и 2 миллиона гривен для другого. Внести средства необходимо в течение пяти дней с момента избрания меры пресечения.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме залога, на подозреваемых возложен ряд обязанностей. Они обязаны являться по каждому требованию следователей, детективов, прокуроров или суда, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с определенными судом лицами.

Также им необходимо сдать на хранение документы, дающие право на выезд за границу, включая паспорта. Постановление суда будет действовать до 21 июля 2026 года включительно.

Подозреваемым инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Справочно. Часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины касается коррупции – получения неправомерной выгоды должностными лицами, особенно теми, кто занимает ответственное положение, или действует в сговоре с другими. Речь идет о тяжком коррупционном преступлении, которое рассматривают как одно из самых серьезных в сфере служебной деятельности. Наказание – от 5 до 10 лет заключения, запрет занимать должности до 3 лет и возможна конфискация имущества.

Что известно о коррупционном деле, которое удалось разоблачить в Верховном суде?

19 мая детективы НАБУ совместно с прокурорами САП провели масштабные следственные действия по делу о вероятной коррупции в Верховном Суде Украины. Обыски проходили по местам работы, проживания и в автомобилях действующих и бывших судей.

В рамках расследования правоохранители расширили круг подозреваемых, в который вошли бывший председатель Верховного Суда, трое действующих судей Большой Палаты и один судья в отставке. По данным следствия, они могли получить неправомерную выгоду за принятие решения в пользу владельца группы "Финансы и кредит".

Речь идет о многолетнем споре по 40,19% акций Полтавского ГОКа, который после решений различных инстанций в 2022 году был передан на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. Следствие утверждает, что в 2023 году через посредника было передано 2,7 миллиона долларов адвокату из так называемого "бэк-офиса" суда, которые могли быть предназначены для влияния на принятие решения.