Коррупция на уровне миллионов: как новая власть будет бороться со взяточниками в Госэкоинспекции

О коррупции в Госэкоинспекции – в программе "Он воно як" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Егор Фирсов.

О должности и.о. председателя Госэкоинспекции

– Последние полтора года я занимался проблемами экологии, например, писал программу "Экология 2020" для Анатолия Гриценко.

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– Я родом с Донбасса и мы формулировали программу для Донбасса, презентовали ее в Штатах. Одна из проблем оккупированного Донбасса – затопленные шахты. Это может привести к экологической катастрофе. Уже сейчас подвалы некоторых помещений затоплены, поэтому, это может привести к проседанию грунта.

Что известно о Егоре Фирсове?

31-летний Егор Фирсов родом из Донецка. По образованию он юрист. Год работал помощником народного депутата Ирины Геращенко. Организатор "Автомайдана" в Донецкой области. С 2014 года – народный депутат седьмого созыва по списку БПП. Работал в Комитете Верховной Рады в вопросах евроинтеграции.

В 2016 году Фирсов вышел из фракции БПП после скандала с участием соратника пятого президента Порошенко – Игоря Кононенко.

Впоследствии съезд БПП лишил Фирсова депутатского мандата. ЦИК признала скандальное решение БПП лишить его мандата.

В мае 2018 года лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "Альтернатива" Егор Фирсов объявили о слиянии своих политических сил. По словам Фирсова, такое решение партия приняла частности в контексте следующих парламентских выборов, а также в связи с выборами президента Украины. При этом, Фирсов пообещал, что его однопартийцы также поддержат Гриценко как единого кандидата на пост главы государства.



Исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Егор Фирсов

– Я не буду говорить, что я супер эколог. Я просто говорю, что я в некоторой степени разбираюсь в этой области. Экологическая инспекция имела 13 руководителей. Я уверяю вас, что все они были профессиональными экологами, работали в этой отрасли десятки лет. Почему я согласился на эту должность? Это последний коррупционный орган, где коррупция, наверное, хуже чем в прокуратуре. Потому что о коррупции в прокуратуре мы знаем из новостей. А об экоинспекции не слышит никто. Но там коррупция на уровне миллионов долларов. Поэтому этот орган должен возглавить политический человек, что может сделать так, чтобы ситуация не повторялась.

Чем занимается Госэкоинспекция

Госэкоинспекция – это орган, занимающийся контролем за соблюдением экологического законодательства и следящий за уровнем загрязнения от промышленных предприятий.

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– Самая большая коррупция существует на территориях. То есть территориальные организации осуществляют контроль за хозяйственными субъектами. Например, в Днепропетровской области, чиновники занимают свои должности более 10 лет. Меняются президенты, правительства, парламенты, а эти местные "князьки" сидят на должностях.

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