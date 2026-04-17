Убытки на 100 миллионов гривен: Нацполиция разоблачила масштабную схему на закупке дров для ВСУ

Департамент стратегических расследований Нацполиции разоблачил масштабные схемы на закупке дров для ВСУ. Государство понесло убытки на около 100 миллионов гривен.

Об этом информирует Национальная полиция Украины.

Какие детали схемы известны?

К организации этих коррупционных схем были привлечены должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов, а также связанные с ними "свои" предприниматели-подрядчики.

По данным следствия, в отдельных договорах стоимость древесины для Вооруженных сил Украины была завышена на 30 – 40% от рыночной, тогда как иногда дрова вообще поставляли не в полном объеме.

Такие махинации нанесли государству немалый ущерб. Правоохранители говорят о 100 миллионах гривен недополученных средств.

В полиции добавили, что в рамках 20 открытых уголовных производств специалисты провели почти 50 обысков на территории 15 областей Украины, в том числе и в столице.

Сейчас подозрение получили шесть организаторов схем.

