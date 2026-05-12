Об этом информируют детективы НАБУ и САП.

Какую роль в деле “Династии” играл Умеров?

Глава САП Александр Клименко заявил, что некорректно говорить, что кто-то "фигурирует" в деле. По его словам, правоохранители проверяют не людей, а их действия на наличие состава преступления.

Клименко добавил, что действия Умерова проверяли – пока он имеет статус свидетеля в уголовном производстве.

Господин секретарь СНБО – по нему соответствующие следственные действия осуществлялись детективами НАБУ. Мы публично коммуницировали о допросе Умерова в рамках досудебного расследования, дальше коммуницировать не могу,

– сказал руководитель НАБУ Семен Кривонос.

Напомним, ранее прокурор САП во время судебного заседания по делу о коррупции в энергетической сфере заявил, что подозреваемый бизнесмен Тимур Миндич якобы имел влияние на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Тогда Умеров подтвердил, что встречался с бизнесменом Миндичем во время работы на посту главы Минобороны, однако отрицал любое влияние с его стороны.

Что известно о коррупционной схеме на строительстве?

11 мая антикоррупционные органы разоблачили преступную группировку, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Участники проекта "Династия" построили на земельных участках общества четыре частных особняка для собственного проживания. Расходы на строительство называли R4, R3, R2, а также R1, чтобы скрыть реальных владельцев.

Еще была пятая резиденция R0, впрочем она предназначалась для общего пользования и предусматривала спа, бассейн и спортивный зал.

Финансирование строительства резиденции "Династия" началось летом 2021 года. Именно тогда началась легализация средств, которые были получены преступным путем.

Заметим, что после огласки информации о строительстве резиденции "Династия" в медиа ее владельцы пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и объекты незавершенного строительства.