Об этом 24 Каналу рассказала нардепка, руководитель ВСК для контроля использования вооружения Александра Устинова. По ее словам, пока нельзя утверждать, что коррупционные скандалы в Украине влияют на решения международных партнеров по оказанию военной и финансовой помощи.

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Мы выполняем свою работу

Как подчеркнула Устинова, Украина не отрицает, что тут существуют определенные коррупционные риски. Однако государство активно борется против таких проявлений. Международные партнеры видят, что антикоррупционные институты активно работают во время войны и выявляют разные схемы.

К примеру, арест бывшего председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева – очень большой показатель для западных стран. Это свидетельствует о том, что мы не отрицаем коррупционные риски, но делаем свою домашнюю работу во время войны. Антикоррупционные органы работают, суды работают. Вычищаем разную нечисть из эшелонов власти,

– заметила Устинова.

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Случай с одесским "военкомом" – скорее локальная история. Но очень хорошо, что его быстро уволили. Важно, чтобы возбудили уголовное дело из-за незаконного обогащения и быстро довели все до суда. Это тоже будет хорошим показателем того, что украинские антикоррупционные институты эффективно работают.

Скандал с одесским "военкомом": коротко