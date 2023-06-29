Про це 24 Каналу розповіла нардепка, керівниця ТСК для контролю використання озброєння Олександра Устінова. За її словами, поки не можна стверджувати, що корупційні скандали в Україні впливають на рішення міжнародних партнерів щодо надання військової та фінансової допомоги.

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Ми виконуємо свою роботу

Як наголосила Устінова, Україна не заперечує, що тут існують певні корупційні ризики. Однак держава активно бореться проти таких проявів. Міжнародні партнери бачать, що антикорупційні інституції активно працюють під час війни та виявляють різні схеми.

До прикладу, арешт колишнього голови Верховного Суду України Всеволода Князєва для західних країн є дуже великим показником. Це свідчить, що ми не заперечуємо корупційні ризики, але робимо свою домашню роботу під час війни. Антикорупційні органи працюють, суди працюють. Вичищаємо різну нечисть з ешелонів влади,

– зауважила Устінова.

Дивіться розмову з Олександрою Устіновою на ютубі 24 Каналу

Випадок з одеським "воєнкомом" – це швидше локальна історія. Але надзвичайно добре, що його швидко звільнили. Важливо, щоб відкрили кримінальну справу через незаконне збагачення та швидко довели все до суду. Це теж буде гарним показником, що українські антикорупційні інституції ефективно працюють.

Скандал з одеським "воєнкомом": коротко