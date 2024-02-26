Могли готовить покушение: дрон россиян преследовал кортеж главы МИД Германии на Николаевщине, - СМИ

Глава МИД Германии была вынуждена прервать свой визит в Николаевскую область. Причиной стал российский беспилотник, следивший за ее кортежем.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 25 февраля, посетила Николаев. Однако ей пришлось срочно покинуть прифронтовой город и Николаевскую область.

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Что произошло на Николаевщине

Министр собиралась посетить расположенные неподалеку от линии фронта водоочистные сооружения, которые Берлин помог построить. Однако во время поездки Бербок на Николаевщину был замечен разведывательный БПЛА россиян. Этот вражеский дрон все время следил за бронированным кортежем главы МИД Германии.

Когда он был замечен, Бербок срочно прервала визит, после чего вместе со своим бронированным кортежем начала отъезжать. Кортеж двигался на большой скорости, а дрон некоторое время его преследовал. Впоследствии российский беспилотник развернулся.

Как объясняет издание, обычно появление разведывательных БПЛА страны-агрессорки предшествует российским авиационным ударам. Представители немецкой делегации позже заявили, что в этой ситуации самым безопасным вариантом было продолжить движение. В МИД Германии затем официально подтвердили, что визит Бербок на водопроводную станцию пришлось преждевременно отменить из соображений безопасности.

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