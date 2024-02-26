Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю, 25 лютого, відвідала Миколаїв. Однак їй довелося терміново покинути прифронтове місто та Миколаївську область.

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Що сталося на Миколаївщині

Міністерка збиралася відвідати розташовані неподалік від лінії фронту водоочисні споруди, які Берлін допоміг побудувати. Однак під час поїздки Бербок на Миколаївщину був помічений розвідувальний БпЛА росіян. Цей ворожий дрон весь час слідкував за броньованим кортежем глави МЗС Німеччини.

Коли він був помічений, Бербок терміново перервала візит, після чого разом зі своїм броньованим кортежем почала від’їжджати. Кортеж рухався на великій швидкості, а дрон деякий час його переслідував. Згодом російський безпілотник розвернувся.

Як пояснює видання, зазвичай поява розвідувальних БпЛА країни-агресорки передує російським авіаційним ударам. Представники німецької делегації пізніше заявили, що у цій ситуації найбезпечнішим варіантом було продовжити рух. У МЗС Німеччини потім офіційно підтвердили, що візит Бербок на водопровідну станцію довелося передчасно скасувати з міркувань безпеки.

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