Похитили и затопили: россияне расстреляли украинский корвет "Тернополь"

Российские военные на учениях расстреляли и затопили украинский корвет "Тернополь". Его оккупанты похитили в 2014 году во время аннексии Крыма.

Видео с учений опубликовали в российском минобороны. Как заявили оккупанты, Черноморский флот "учился выполнять ракетные стрельбы по надводным целям".

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Мишенью на учениях стал украинский корвет

Учения проходили в северо-западной части Черного моря. Там российский ракетный катер "Ивановец" выполнил боевые противокорабельные крылатые ракеты по судну-мишени. Судя по характерному профилю, такой мишенью стал корвет проекта 1124М "Тернополь".

На опубликованных российским минобороны кадрах видно, что ракета попала в среднюю часть корабля выше ватерлинии и сдетонировала. Хотя оккупанты не показали окончательные кадры "учений", однако после такого удара, вероятно, корабль затонул. Россияне лишь заявили, что "судно-мишень было уничтожено в результате ракетного удара".

Россияне могли применить советскую сверхзвуковую противокорабельную ракету "Москит". Следует отметить, что ее боевая часть весит 300 килограммов, из которых 150 – взрывчатка.

Кадры уничтожения украинского корвета: смотрите видео

Что известно о корвете "Тернополь" "Тернополь" – корвет проекта 1124М, многоцелевой корабль прибрежного действия Военно-Морских Сил Украины. Это новейший корвет ВМС Украины, был спущен на воду 15 марта 2002 года. Во время вторжения России в Крым был захвачен российскими войсками 20 марта 2014 года. Во время аннексии на сторону врага перешел только командир корвета Максим Емельяненко, часть – написала рапорт на увольнение и осталась в Крыму, все остальные члены экипажа вышли в Одессу.

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