Вениславский предлагает создать космические силы в структуре ВСУ: законопроект подан на регистрацию

На регистрацию в парламент подан новый законопроект, предусматривающий создание нового вида ВСУ – космических сил. Изменения в закон "О Вооруженных Силах Украины" инициирует народный депутат Федор Вениславский.

Об этом в среду, 30 апреля, он рассказал для "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал. Создание космических сил технически возможно, учитывая "мощный научно-инженерный и производственный потенциал Украины" в этой сфере.

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Что известно об инициативе

По пояснительной записке, принятие закона обеспечит организационно-правовые, институциональные и военно-технические возможности противостоять угрозе агрессии из космического пространства.

Кроме того, Украина приобретет возможности оперативно принимать превентивные действия и получит средства практического противодействия ракетно-космическим ударам противника.

Украина имеет возможность создания собственных спутников для нужд сектора безопасности и обороны, что в сочетании с соответствующими носителями для их вывода в космос обеспечат формирование собственных возможностей по выявлению пусков ракет с территории врага,

– говорится в сообщении.

Создание нового вида войск будет способствовать формированию собственной национальной системы защищенной спутниковой связи для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны и увеличения разведывательных возможностей Украины через наращивание собственного созвездия разведывательных спутников.

К слову, соответствующие виды и рода войск уже функционируют в составе вооруженных сил США, Великобритании, Франции, КНР, Индии, России и тому подобное.

Напомним, недавно украинское Минобороны основало управление космической политики управление космической политики. Оно должно объединить государственные и частные институты, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.