Космодром "Байконур" взяли под усиленную вооруженную охрану
Источник:ТАСС
Масштабные беспорядки в Казахстане вызвали беспокойство и на космодроме "Байконур". Его, напомним, арендует Россия.
В целом в регионе космодрома ситуация спокойная. Однако его все же взяли под усиленную вооруженную охрану.
Также интересно Россия уже готовится отправить военных в Казахстан, но "не для наведения порядка"
У космодрома "Байконур" ситуация спокойная, но охрану усилили
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что на космодроме "Байконур" (принадлежит Казахстану, но арендован Россией) и в городе Байконур возле него предприятия и городские службы работают в штатном режиме.
Оперативный штаб полностью контролирует ситуацию в городе. Вооруженную охрану ключевых объектов космодрома усилили,
– заявил Рогозин.
Напомним, "Байконур" – самый большой в мире действующий космодром. Его построили при СССР на территории Казахстана, после развала которого комплекс перешел под контроль казахов. В настоящее время он находится в аренде у России по договору до 2050 года.Заметьте: ранее власти объявили о начале антитеррористической операции в Алматы. В городе то исчезает, то появляется интернет, так что информации о ходе операции – мало.
Советуем это увидеть:
- Огонь, разрушения, боль: протесты в Казахстане в 10 фото.
- Погромы и мародерство: кадры из охваченного беспорядками Алматы.
- "Число жертв идет на сотни": в сети обнародовали шокирующее видео из морга в Казахстане.
Протесты в Казахстане: как все начиналось