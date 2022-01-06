Космодром "Байконур" взяли под усиленную вооруженную охрану

Масштабные беспорядки в Казахстане вызвали беспокойство и на космодроме "Байконур". Его, напомним, арендует Россия.

В целом в регионе космодрома ситуация спокойная. Однако его все же взяли под усиленную вооруженную охрану.

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У космодрома "Байконур" ситуация спокойная, но охрану усилили

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что на космодроме "Байконур" (принадлежит Казахстану, но арендован Россией) и в городе Байконур возле него предприятия и городские службы работают в штатном режиме.

Оперативный штаб полностью контролирует ситуацию в городе. Вооруженную охрану ключевых объектов космодрома усилили,

– заявил Рогозин.

Напомним, "Байконур" – самый большой в мире действующий космодром. Его построили при СССР на территории Казахстана, после развала которого комплекс перешел под контроль казахов. В настоящее время он находится в аренде у России по договору до 2050 года.

ранее власти объявили о начале антитеррористической операции в Алматы. В городе то исчезает, то появляется интернет, так что информации о ходе операции – мало.

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