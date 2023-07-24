Так, спасатели эвакуировали 15 человек. Еще 15 – спасли с верхних этажей здания.

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Что известно о пожаре в туристическом комплексе в Косово

Как стало известно, сообщение о пожаре в туристическом комплексе поступило в 6:58. На место происшествия выехали спасатели, пожарные команды села Пистынь и поселка Куты.

Оказалось, что пожар возник в подвальном помещении одного из корпусов туристического комплекса. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров.

Во время пожара в комплексе находились 30 человек. Чрезвычайники по выдвижной лестнице с верхних этажей спасли 15 человек, еще 15 – эвакуировали основными путями эвакуации.

В итоге в 7:39 пожар локализовали, а в 8:01 – ликвидировали. К счастью, никто из людей не травмировался.

Последствия пожара в туристическом комплексе / фото ГСЧС

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