Так, спасатели эвакуировали 15 человек. Еще 15 – спасли с верхних этажей здания.
Обратите внимание В Константиновке транспортное средство влетело в цистерну с горючим: СМИ пишут о взрыве и пожаре
Что известно о пожаре в туристическом комплексе в Косово
Как стало известно, сообщение о пожаре в туристическом комплексе поступило в 6:58. На место происшествия выехали спасатели, пожарные команды села Пистынь и поселка Куты.
Оказалось, что пожар возник в подвальном помещении одного из корпусов туристического комплекса. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров.
Во время пожара в комплексе находились 30 человек. Чрезвычайники по выдвижной лестнице с верхних этажей спасли 15 человек, еще 15 – эвакуировали основными путями эвакуации.
В итоге в 7:39 пожар локализовали, а в 8:01 – ликвидировали. К счастью, никто из людей не травмировался.
Последствия пожара в туристическом комплексе / фото ГСЧС
Масштабные пожары в Украине: последние новости
- Недавно в Константиновке в Краматорском районе Донецкой области, вероятно, транспортное средство врезалось в заправку. В сети предполагали, что в результате этого вспыхнула цистерна с горючим.
- 21 июля в Верховинском районе вспыхнул пожар. Горел Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 22:36. Огонь полностью охватил деревянное здание монастыря.
- Также утром 21 июля в Киеве загорелся пожар. Над Гидропарком увидели серые и густые клубы дыма. По предварительным данным, горел магазин.
- Во временно оккупированном Мариуполе в ночь на 20 июля вспыхнул мощный пожар. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил дворец культуры "Украинский дом".