Так, рятувальники евакуювали 15 осіб. Ще 15 – врятували з верхніх поверхів будівлі.

Зверніть увагу У Костянтинівці транспортний засіб влетів у цистерну з пальним: ЗМІ пишуть про вибух і пожежу

Що відомо про пожежу в туристичному комплексі у Косові

Як стало відомо, повідомлення про пожежу у туристичному комплексі надійшло о 6:58. На місце події одразу виїхали рятувальники, пожежні команди села Пістинь та селища Кути.

Виявилось, що пожежа виникла в підвальному приміщенні одного із корпусів туристичного комплексу. Площа загоряння складала 10 квадратних метрів.

Під час пожежі у комплексі перебувало 30 осіб. Надзвичайники по висувній драбині з верхніх поверхів врятували 15 людей, ще 15 – евакуювали основними шляхами евакуації.

У підсумку о 7:39 пожежу локалізували, а о 8:01 – ліквідували. На щастя, ніхто з людей не травмувався.

Наслідки пожежі у туристичному комплексі / фото ДСНС

Масштабні пожежі в Україні: останні новини