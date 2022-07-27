Неотвратимость наказания для военных преступников: что обещает Костин в должности генпрокурора

Новый генпрокурор Андрей Костин в выступлении подчеркнул, что для него будет в приоритете расследования военных преступлений россии в Украине. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

27 июля Костина назначила генпрокурором Верховная Рада 299 голосами. При этом присутствовал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Необходимо наказание для политического и военного руководства россии

В своем выступлении непосредственно перед голосованием Костин поблагодарил главу государства за чрезвычайный уровень доверия. Он отметил, что понимает, какие вызовы стоят перед ведомством в это сложное время.

Число российских военных преступлений уже превысило количество в 25 тысяч. Наш общий долг обеспечить неотвратимость наказания для каждого, кто совершил военное преступление, а особенно для политического и военного руководства россии,

– заметил Костин.

Именно из-за преступных приказов россиян количество жертв и разрушенной инфраструктуры в Украине растет каждый день. Задание Офиса генпрокурора – прекратить этот террор, этому будет способствовать, говорит Костин, надлежащая фиксация и документация преступлений агрессора.

Прокуроры будут заниматься делами предателей и коллаборантов

Новый генпрокурор заверил, что украинская юрисдикция сделает все, чтобы наказать виновных. Также прокуроры будут сотрудничать с Международным уголовным судом.

Преемник Ирины Венедиктовой в должности отметил, что государственная измена и коллаборационизм является не меньшим злом, чем разжигание войны.

Ответственность для каждого, кто работал на врага, тоже должна быть неотвратимой. Особенно это касается оборотней в погонах,

– добавил Костин.

Он отметил, что на сегодняшний день есть уже около 1500 предателей и 1700 коллаборантов.

Костин отметил важность выполнения требований ЕС относительно органов противодействия коррупции. Речь идет о назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также нужно как можно быстрее провести конкурс по избранию директора НАБУ.

Актуально Андрей Костин стал новым генпрокурором: что о нем известно

Что известно о назначении Костина генпрокурором:

17 июля президент Зеленский издал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от исполнения обязанностей генпрокурора. 19 июля Венедиктову уволили.

Глава государства подал в Верховную Раду кандидатуру Андрея Костина – нардепа от "Слуги народа" и главы комитета Верховной Рады по правовой политике.

Профильный комитет одобрил кандидатуру Костина.

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