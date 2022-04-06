В Костроме мужчина сломал букву Z, которую установили на площади

В Российской Костроме мужчина сбросил двухметровый знак оккупантов Z, который разместили на одной из площадей в центре города. Он его красиво разломал и повалил.

Как оказалось, это был 51-летний юрист из Москвы. Но его успела снять на видео скрытая камера. К нему еще подбежали двое мужчин, но ничего не сделали.

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Мужчина не объяснил своих мотивов

Хоть можно догадываться о его мотивах, но мужчина пока не объяснил, почему решил свергнуть двухметровый знак российских оккупантов. Его сейчас подозревают в хулиганстве.

Рашистський знак Z "простоял" в Костроме всего три недели.

Добавим, именно в Костроме базируется 331 воздушно-десантный российский полк, который понес катастрофические потери на Киевщине.

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