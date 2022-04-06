Як виявилося, це був 51-річний юрист з Москви. Але його встигла зняти на відео прихована камера. До нього ще підбігли двоє чоловіків, але нічого не зробили.
До теми Логотип Z, який використовують російські війська, – нацистський
Чоловік не пояснив своїх мотивів
Хоч можна здогадуватися про його мотиви, але чоловік поки не пояснив, чому вирішив повалити двометровий знак російських окупантів. Його зараз підозрюють у хуліганстві.
Рашистський знак Z "простояв" в Костромі всього три тижні.
Додамо, саме в Костромі базується 331 повітряно-десантний російський полк, який зазнав катастрофічних втрат на Київщині.
Як чоловік епічно повалив символ Z: дивіться відео
До слова – Путін може спробувати ще раз захопити Київ: дивіться відео