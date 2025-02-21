Единственная польза от визита Келлога в Киев

Долгожданный приезд в Киев специального представителя Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта затерялся на фоне недавней конфронтации между президентами. А также заявлениями американских чиновников, которые в течение всего дня, когда Кит Келлог был в Киеве, призывали Зеленского подписать соглашение о редкоземельных металлах.

Сюрреализм в визите Келлога

Согласно заявлениям Владимира Зеленского после встречи с американским представителем, он также говорил с ним прежде всего о соглашении по недрам. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Это соглашение в Киев привез еще американский министр финансов. Сейчас становится известным, что представитель Белого дома предложил Зеленскому буквально в течение часа ознакомиться с соглашением и подписать его. После отказа украинского президента многие ожидали, что соглашение подпишут на Мюнхенской конференции во время встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Однако и этого не произошло. Это, в свою очередь, привело к жестким комментариям со стороны Трампа и представителей американской администрации.

Теперь стало известно, что Белый дом предлагает Украине улучшенный вариант соглашения о доступе к украинским недрам. Он учитывает замечания Киева, а также базируется не на законодательстве штата Нью-Йорк, как это было в первом проекте соглашения, а на международном законодательстве.

Как видим, Вашингтон и Киев продолжают активно обсуждать именно историю с соглашением о недрах, и именно она была главной темой разговора между Зеленским и Келлогом. В этом есть определенный сюрреализм – стороны обсуждают не реальное завершение войны, не перемирие на российско-украинском фронте, не то состоятся ли вообще переговоры между Москвой и Киевом по окончанию войны, а то, по какому международному законодательству будет регулироваться соглашение о недрах. При том, что их разведку можно провести только когда завершится российско-украинской войны.

Сейчас все оценки украинских недр базируется на предыдущих предположениях и на оценках многолетней давности. Кроме того, чтобы понять, что в этих недрах реально есть, нужно еще и осознать насколько это будет выдерживать конкуренцию на мировом рынке. Я даже не о редкоземельных металлах говорю, где Украина не может соревноваться даже с Канадой или Гренландией.

Кстати, Трамп совсем не случайно снова заговорил о Канаде, как о 51-м штате США и снова оскорбительно назвал премьер-министра этой страны Джастина Трюдо "губернатором Канады". Очевидно, что канадские редкоземельные металлы не дают спокойно спать американскому президенту.

Что надо знать об уровне влияния Келлога

Мы слышим разговоры исключительно о редкоземельных металлах, о каком-то фантоме, а не о том, каковы пути окончания российско-украинской войны. Возможно, неслучайно Келлог отменил пресс-конференцию для журналистов, которая должна была бы состояться после его встречи с Зеленским. На разговоре политика с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой журналистов вообще не было. В этом есть определенная логика.

Во-первых, очевидно, что после жестких комментариев Трампа в адрес Зеленского и ответов президента Украины, Келлогу совсем не хочется оживлять эту дискуссию собственными комментариями или отвечать на вопросы украинских и зарубежных журналистов, которые будут касаться прежде всего этой полемики.

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Во-вторых, Келлогу буквально нечего сказать медиа, потому что никто в Белом доме не может ответить на вопрос, когда могут начаться конкретные российско-американские или российско-украинские переговоры о мире и к чему они должны привести. На этот вопрос нет ответа у самого Трампа, который ограничивается острыми репликами в адрес украинского, а не российского президента. Конечно, никаких комментариев по этому поводу не может быть и у его специального представителя.

В-третьих, совершенно непонятно, каков уровень влияния самого Келлога на решение Трампа и на экспертизу ситуации с российско-украинской войной в администрации президента США. Уже тот факт, что Келлог не присутствовал хотя бы в кулуарах первой встречи российских и американских чиновников, организованной после телефонного разговора Трампа и Путина, говорит, что большого веса в администрации Трампа он не имеет.

Скорее всего, Келлог ездит по европейским столицам или по Украине не для того, чтобы слушать своих собеседников, а для того, чтобы успокаивать их на фоне диалога американского и российского президентов, которые игнорируют позиции европейских лидеров и Киева, но не хотели бы это откровенно признавать.

В ситуации жесткой конфронтации между Трампом и Зеленским, которая, я бы хотел бы надеяться все же закончится определенными договоренностями между Вашингтоном и Киевом, Келлогу даже не нужно создавать такую дымовую завесу, потому что она уже ничего не скрывает. Нельзя скрыть того, что уверенно и жестко демонстрирует сам президент США и что поддерживают ведущие сотрудники его администрации. Единственная польза от визита Келлога была в том, что Зеленский сообщил о собственных предложениях по соглашению о недрах.

Будем надеяться, что страсти вокруг этого фантома не позволят нам не заметить главного – никакого реального решения, связанного с российско-украинской войной в администрации Трампа не было и нет. Для того чтобы оно появилось, нужно об этом четко напоминать Трампу.