На Курщине погиб предатель из Луганской области Гелашвили

За плечами Котэ Вахтанговича Гелашвили – подавление Майдана и служба в ЧВК "Вагнер". Свою смерть предатель нашел в Курской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.ua.

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Что известно о Котэ Гелашвили

Мужчина родился в 1987 году в Луганске. Предположительно, был связан с российским генштабом. Служил в незаконных вооруженных формированиях, в том числе в Африке. В базу "Миротворца" он попал в 2015 году.

Бывший "беркутовец" Котэ Гелашвили в свое время участвовал в подавлении Революции Достоинства, впоследствии – подался в ЧВК "Вагнер". Наемник успел повоевать в Сирии и помогал России оккупировать родину, которую предал. На некролог оккупанта обратил внимание OSINT-исследователь Necro Mancer. Информацию о ликвидации экс-беркутовца Гелашвили обнародовал пропагандист из так называемой "ЛНР", который также воевал против Украины,

– говорится в статье.

Котэ Гелашвили / "Миротворец"

Россияне написали, что Котэ пошел воевать против Украины одним из первых.

Обстоятельства его смерти на Курщине не сообщают. Хоронить Гелашвили будут на кладбище в поселке Косиора возле Луганска.