После заседания по обстрелу Украины: Россия устроила застолье в ООН с котлетой по-киевски

Россия устроила праздничный обед после заседания Совбеза ООН. Главным блюдом на мероприятии была украинская котлета по-киевски с картофельным пюре.

Решили накрыть стол представители государства-агрессора сразу после заседания, на котором обсуждали удар Кремля по киевской больнице "Охматдет".

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Российское застолье в ООН

Повод у оккупантов устроить праздничный ланч был "незаурядный" – началось президентство России в Совбезе ООН. Оно продлится в течение июля.

Моральная деградация российской дипломатии очевидна,

– отметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания Совбеза.

Он также не понимает, как можно пожимать руку российскому постпреду Василию Небензе и принимать приглашение на ланч, "оплаченный кровавыми деньгами".



Российское меню на праздничном обеде в ООН / Взято из материала Укринформ

На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят шефа Небензи Лаврова, поэтому уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет,

– добавил украинский дипломат.

Сергей Кислица пошутил: хоть хорошо, что главе российского МИД Лаврову не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США.

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Ранее Кислица опровергал российскую ложь относительно удара по "Охматдету". По его словам, Кремль умышленно атаковал именно детское медицинское учреждение ракетой Х-101.