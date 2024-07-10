После заседания по обстрелу Украины: Россия устроила застолье в ООН с котлетой по-киевски
Источник:Укринформ
Россия устроила праздничный обед после заседания Совбеза ООН. Главным блюдом на мероприятии была украинская котлета по-киевски с картофельным пюре.
Решили накрыть стол представители государства-агрессора сразу после заседания, на котором обсуждали удар Кремля по киевской больнице "Охматдет".
Смотрите также Спектакль для Трампа: почему Орбан поехал к Си и Путину и какой "мир" они готовят для Украины
Российское застолье в ООН
Повод у оккупантов устроить праздничный ланч был "незаурядный" – началось президентство России в Совбезе ООН. Оно продлится в течение июля.
Моральная деградация российской дипломатии очевидна,
– отметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания Совбеза.
Он также не понимает, как можно пожимать руку российскому постпреду Василию Небензе и принимать приглашение на ланч, "оплаченный кровавыми деньгами".
Российское меню на праздничном обеде в ООН / Взято из материала Укринформ
На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят шефа Небензи Лаврова, поэтому уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет,
– добавил украинский дипломат.
Сергей Кислица пошутил: хоть хорошо, что главе российского МИД Лаврову не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США.
Смотрите также Атомный ренессанс: как в США и ЕС возвращаются к ядерной энергетике и что делать Украине
Ранее Кислица опровергал российскую ложь относительно удара по "Охматдету". По его словам, Кремль умышленно атаковал именно детское медицинское учреждение ракетой Х-101.