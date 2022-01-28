Небольшой мороз и осадки: какая погода в феврале

В большинстве областей в феврале средняя температура будет колебаться в пределах 0...-4. Немного теплее будет на Закарпатье и в южных областях.

Большинство областей Украины накроет небольшой мороз в феврале. Однако в Закарпатской, Одесской областях и Крыму средняя месячная температура приблизится к +1 градуса, что близко к норме.

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Сколько осадков выпадет в феврале 2022 года

Месячное количество осадков ожидается на уровне 22 – 40 миллиметров. В Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма эти показатели, считают синоптики, будут несколько выше – на уровне 52 – 75 миллиметров.

В большинстве западных и юго-западных областях осадков будет меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы.

Средние показатели февраля для Украины

Обычно в феврале средняя лунная температура составляет от 0 до -5. На высокогорье Карпат это показатель на 1 градус ниже.

Теплее всего, конечно, на Закарпатье, в Одессской области и на полуострове Крым. Здесь воздух в среднем в последний месяц зимы прогревается до +1...+4.

для Украины в феврале достигал -24...-39 градусов. На юге Одессской области и в Крыму -15...-23.– +12…+20, а на Юге, Винницкой области и Прикарпатье +21…+24.

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