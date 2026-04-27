Коула Томаса Аллена обвинили в попытке покушения на Трампа

В США 27 апреля начался суд над Коулом Томасом Алленом. Мужчину обвинили в попытке замазать президента Дональда Трампа.

Об этом пишет BBC.

Смотрите также Ни одного другого президента не пытались столько раз убить, – Белый дом о покушении на Трампа

Как идет судебное заседание над Алленом?

Судят Коула Томаса Аллена в Федеральном суде Вашингтона. Журналисты пишут, что после того, как Коулу Томасу Аллену сообщили о его правах, в частности право хранить молчание и право на предварительное слушание, его спросили, понимает ли он обвинения.

Да, ваша честь,

– ответил подозреваемый.

Аллена обвиняют в трех преступлениях:

покушении на убийство президента Соединенных Штатов;

использовании огнестрельного оружия во время насильственного преступления;

перевозка огнестрельного оружия в межштатной торговле с намерением совершить тяжкое преступление.

Федеральный прокурор Джоселин Баллантайн утверждает, что Аллен пересек границы нескольких штатов, пытаясь совершить покушение на президента Соединенных Штатов. Аллен якобы имел помповое ружье 12-го калибра, три ножа и другое оружие.

Подозреваемый американец не признал себя виновным в выдвинутых обвинениях. На этом судебное заседание закончилось.

Следующее слушание должно быть в четверг, 30 апреля. Это будет слушание по содержанию Аллена под стражей, на котором будет определено, следует ли продолжать удерживать его под стражей до суда. Всего за совершенные преступления Коулу Томасу Аллену грозит пожизненное заключение.