Отметим, что информация об обстрелах и взрывах в районе Ковеля появилась 4 – 5 мая. В большинстве своем эти слухи распространялись в соцсетях и местных телеграмм-каналах.

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Взрывы накануне раздались во многих городах Украины

Накануне враг обстрелял ракетами многие украинские регионы , однако в перечне Волыни нет. В большинстве своем российские войска целили по железнодорожной инфраструктуре. Воздушная тревога по всей территории Украины прозвучала около 20.00, и после этого начали появляться сообщения о взрывах.

"Прилет" был в центральную часть города Днепра.

Одним из первых о "прилете" сообщил мэр Днепра Борис Филатов . Он отметил, что целились по железнодорожному объекту. Уже на следующее утро уточнили: повреждения получила контактная сеть.

Взрывы слышали в Черкассах и Кропивницком