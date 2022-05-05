Зазначимо, що інформація про обстріли та вибухи у Ковельському районі з'явилась 4 – 5 травня. Здебільшого ці чутки поширювали у соцмережах та місцевих телеграм-каналах.

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Вибухи напередодні пролунали у багатьох містах України

Напередодні ворог обстріляв ракетами багато українських регіонів, проте у переліку Волині немає. Здебільшого російські війська цілили по залізничній інфраструктурі. Повітряна тривога по всій території України прозвучала близько 20:00 і після цього почали з'являтись повідомлення про вибухи.

"Приліт" був у центральну частину міста Дніпро

Одним з перших про "приліт" повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що цілили по залізничному об'єкту. Вже наступного ранку уточнили: пошкодження зазнала контактна мережа.

Вибухи чули в Черкасах та Кропивницькому

Також про вибух відзвітували і в Черкасах. Ефективно війська ППО спрацювали на Київщині. Уламки збитої ракети упали біля села Требухів – у полі. З'явилась робота тут для рятувальників – їм довелось гасити траву. Згодом про "прильоти" повідомили і в Кіровградській ОВА.