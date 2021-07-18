Covid-сертификаты, рост пенсий и помощь от Amazon: Шмыгаль об итогах недели

Денис Шмыгаль рассказал, что ЕС внес Украину в "зеленый" список стран и рекомендовал отменить временные ограничения на въезд, что Украина с ЕС начали стратегическое партнерство в сырьевой отрасли. А также, что для 400 тысяч военных вырастут пенсии.

Также премьер пояснил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации Национальной стратегии безбарьерности и ввело режим "без бумаг" для админуслуг. Такие основные экономические итоги недели назвал Денис Шмыгаль.

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Облегчение въезда в ЕС и партнерство в сырьевой отрасли

Денис Шмыгаль вспомнил, что:

Совет ЕС внес Украину в перечень стран, для граждан которых рекомендуется отменить временные ограничения на въезд – теперь каждое государство-член Евросоюза может внести Украину в свой собственный "зеленый список";

Украина и ЕС начали стратегическое партнерство в сырьевой отрасли. Меморандум об этом подписали с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем

Потенциал эффективного использования недр Украины может составить более 400 миллиардов долларов в следующие 10 лет и 10 миллиардов долларов инвестиций уже на первом этапе,

– заявил премьер.

Пенсии для военнослужащих и безбарьерность

Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других правоохранительных органов получат повышение пенсионных выплат,

– заявил Шмыгаль.

Речь идет о несовершенстве законодательства с 2018 года. Именно поэтому большое количество военных пенсионеров не получали индексации.

14 июля под стенами парламента началась массовая акция протеста ветеранов силовых структур. Они требуют безотлагательного перерасчета пенсий

Правительство приняло решение о введении доплат и установлении минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривны. Добавили также, что повысят выплаты для участников боевых действий, которые потеряли работоспособность.

Также правительство ввело План мероприятий на два года по реализации Национальной стратегии безбарьерности в Украине, разработанной по инициативе Елены Зеленской. План содержит более 250 проектов:

относительно физической доступности общественных зданий,

школьного образования,

интернета в селах,

создание стандартов инфраструктурной безбарьерности.

Премьер сообщил, что над созданием Плана мероприятий работали 15 министерств, 47 общественных организаций и экспертов.

Также Денис Шмыгаль вспомнил, что Рада одобрила закон о режиме "без бумаг". Он предусматривает отказ от справок уже осенью. Премьер пояснил, что помогать в этом будет Amazon.

На этой неделе Минцифры и Amazon Web Services заключили Меморандум об ускорении цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине,

– пояснил Денис Шмыгаль.

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