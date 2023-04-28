Такого больше не будет, – украинский пилот Karaya о ковровых бомбардировках россиян

Украинский пилот Вадим Ворошилов высказался о массированных бомбардировках россиянами украинских городов. По его словам, оккупанты не имеют достаточных мощностей, как это было раньше.

Ворошилов считает, что линия фронта достаточно укреплена средствами противовоздушной обороны. Кроме этого, по мнению пилота, такая тактика не даст никакого результата россиянам.

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Российская армия больше не может массированно бомбить города Украины

Майор Воздушных сил ВСУ Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал, что российская армия не способна использовать тактику ковровых бомбардировок по украинским городам. По мнению военного, это стало возможным благодаря поставкам в Украину новейших комплексов ПВО от наших союзников.



Линия боевого фронта полностью прикрыта наземными средствами противовоздушной обороны,

– подчеркнул пилот.

Кроме того, Ворошилов также сказал, что воздушное пространство нашей страны патрулирует и истребительная авиация, которая не даст врагу атаковать украинское небо.

В то же время украинский пилот призвал не уменьшать возможностей российской армии. Ведь в своем арсенале у России есть управляемые авиационные бомбы, которые в последнее время применяются вдоль границы Сумской и Черниговской областей. Однако Ворошилов отметил, что массированные обстрелы Украины этими бомбами "результата не дадут".

Россияне атакуют украинскую границу авиационными бомбами