На КПВВ на Донбассе будет курсировать бесплатный транспорт: причина

Кабмин хочет бесплатно перевозить людей на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе. Речь идет о переезде от контрольных пунктов к линии разграничения.

Такое заявление сделал премьер Денис Шмыгаль. Это случилось во время заседания правительства 28 июля.

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На КПВВ на Донбассе запустят бесплатный транспорт для людей

В Кабмине заявили, что хотят запустить соцпроект в сфере транспортного обслуживания. Он касается бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Денис Шмыгаль заявил, что люди с инвалидностью и пожилые люди переходят пешком. А расстояния – значительные.

Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения,

– заявил Шмыгаль.

Кстати, по состоянию на 17 июля, в Министерстве внутренних дел заявили, что все пункты въезда-выезда на линии разграничения с оккупированной территорией открыты и работают ежедневно. Однако люди могут проходить только через два КПВВ. А все потому, что пророссийские боевики блокируют работу остальных.

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