На КПВВ на Донбассе будет курсировать бесплатный транспорт: причина
Источник:24 канал
Кабмин хочет бесплатно перевозить людей на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе. Речь идет о переезде от контрольных пунктов к линии разграничения.
Такое заявление сделал премьер Денис Шмыгаль. Это случилось во время заседания правительства 28 июля.
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На КПВВ на Донбассе запустят бесплатный транспорт для людей
В Кабмине заявили, что хотят запустить соцпроект в сфере транспортного обслуживания. Он касается бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.
Денис Шмыгаль заявил, что люди с инвалидностью и пожилые люди переходят пешком. А расстояния – значительные.
Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения,
– заявил Шмыгаль.
Кстати, по состоянию на 17 июля, в Министерстве внутренних дел заявили, что все пункты въезда-выезда на линии разграничения с оккупированной территорией открыты и работают ежедневно. Однако люди могут проходить только через два КПВВ. А все потому, что пророссийские боевики блокируют работу остальных.
Война на Донбассе: последние новости
- За минувшие сутки, 27 июля, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет. О действиях пророссийских боевиков украинская сторона проинформировала представителей ОБСЕ.
- Украинская разведка опубликовала перехваченные разговоры боевиков. На них можно услышать, как они объявляют координаты для артобстрела украинских позиций.
- 28 июля из-за активных действий оккупантов миссия ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений режима тишины на Донбассе.