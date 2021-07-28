Таку заяву зробив прем'єр Денис Шмигаль. Це трапилось під час засідання уряду 28 липня.

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На КПВВ на Донбасі запустять безкоштовний транспорт для людей

У Кабміні заявили, що хочуть запустити соцпроєкт у сфері транспортного обслуговування. Він стосується безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.

Денис Шмигаль заявив, що люди з інвалідністю та літні люди переходять пішки. А відстані – значні.

Саме тому профільне міністерство запропонувало зміни, щоб забезпечити безкоштовними регулярними перевезеннями від контрольних пунктів до лінії розмежування,

– заявив Шмигаль.

До речі, станом на 17 липня, у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування з окупованою територією відкриті та працюють щоденно. Однак люди можуть проходити тільки через два КПВВ. А все тому, що проросійські бойовики блокують роботу решти.

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