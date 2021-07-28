Таку заяву зробив прем'єр Денис Шмигаль. Це трапилось під час засідання уряду 28 липня.
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На КПВВ на Донбасі запустять безкоштовний транспорт для людей
У Кабміні заявили, що хочуть запустити соцпроєкт у сфері транспортного обслуговування. Він стосується безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.
Денис Шмигаль заявив, що люди з інвалідністю та літні люди переходять пішки. А відстані – значні.
Саме тому профільне міністерство запропонувало зміни, щоб забезпечити безкоштовними регулярними перевезеннями від контрольних пунктів до лінії розмежування,
– заявив Шмигаль.
До речі, станом на 17 липня, у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування з окупованою територією відкриті та працюють щоденно. Однак люди можуть проходити тільки через два КПВВ. А все тому, що проросійські бойовики блокують роботу решти.
Війна на Донбасі: останні новини
- За минулу добу, 27 липня, окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає. Про дії проросійских бойовиків українська сторона проінформувала представників ОБСЄ.
- Українська розвідка опублікувала перехоплені розмови бойовиків. На них можна почути, як вони оголошують координати для артобстрілу українських позицій.
- 28 липня через активні дії окупантів місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень режиму тиші на Донбасі.