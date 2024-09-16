"Крабу" проломили череп: в России ликвидировали пропагандиста Кремля

В Белгороде убили российского пропагандиста Александра Коробова. Он не только готовил лживые материалы о войне России против Украины, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против нашей страны.

По информации от ГУР МОУ, военному преступнику проломили череп. Он скончался от полученных травм.

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Что известно об Александре Коробове

Коробов работал на канале "Россия 1" и возглавлял его белгородский пункт. Он регулярно восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой.

Кроме этого, пропагандист создавал продукты для ресурса минобороны России (телеканала "Звезда") и неоднократно получал за это награды от Путина.

Разведчики отметили, что в погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев пропагандист постоянно выполнял грязную работу вдали от родных мест. К примеру, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. Периодически он наведывался в Москву за инструкциями.

Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины,

– отметили в ГУР.

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Известно, что Коробов был родом из города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края России. В ГУР даже назвали его место регистрации – улица Комсомольская, 75, корпус 2, квартира 23.

Однако фактически мужчина проживал на улице Губкина, 45, корпус 1, квартира 23.