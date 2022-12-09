С Крыма все началось – им все и закончится, – Яковенко о крахе режима Путина
Российская армия терпит все больше поражений на фронте в Украине. Со временем это подтолкнет россиян к размышлению о нецелесообразности войны, которую развязал Кремль.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, в России уже сейчас возникает много вопросов к Владимиру Путину, в том числе и среди военных.
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Однако наступит та точка невозвращения, после которой российский диктатор рискует потерять свою власть.
Это деоккупация украинскими войсками Крыма. С Крыма все началось – им все и закончится,
– подчеркнул Яковенко.
Российский журналист отметил, что это не просто образное изречение. Такое утверждение связано с настроениями российского общества.
"Крым наш" – это был массовый психоз. А вот полномасштабное российское вторжение в Украину не имело такой поддержки, – сказал Яковенко.
Россияне поддерживали аннексию Крыма больше, чем полномасштабную войну против Украины
По его словам, после 24 февраля на улицах Москвы не было большого количества "полусвастик", ставших символом войны России в Украине. В основном, такие знаки размещали на административных зданиях, что демонстрировало государственную политику. А люди цепляли эти символы на одежду или на машины очень редко.
Более того, в тех случаях, когда такую символику лепили на автомобили, иногда людям разбивали окна,
– рассказал журналист.
В то же время россияне очень поддерживали и радовались аннексии Крыма в 2014 году. Символом политики, которую можно описать фразой "Крым наш", стала георгиевская лента. По словам Яковенко, ее можно было увидеть всюду.
"Эти настроения ощущались на улицах, в общественном транспорте. Даже у кассиров в магазинах я видел эту георгиевскую ленту как символ "Крымнаша", – сказал Яковенко.
Игорь Яковенко рассказал, что приведет к краху путинского режима: смотрите видео
Силовики поймут, что "царь не настоящий"
Если Россия потеряет оккупированный полуостров, это окажет значительное влияние на настроения общества внутри России.
Деоккупация Крыма может заставить россиян задавать вопросы: "Если Крым потерян, тогда зачем все это было?". Будет огромное разочарование, чувство полного поражения,
– сказал журналист.
Он добавил, что, прежде всего, это повлияет на то, как воспринимают Путина российские силовики.
"Настроения по поводу того, что "царь не настоящий", будут только усиливаться", – отметил Яковенко.
"Политически Россия менее устойчива, чем экономически"
По мнению журналиста, именно потеря власти из-за поражений в Украине – наиболее вероятный вариант падения режима Путина в России. В то же время, не стоит рассчитывать на то, что к этому могут привести санкции против Москвы.
Экономика России не разрушится из-за санкций. Это очень большая страна, у которой есть инерционная устойчивость. Да, люди уже начали жить гораздо хуже. Однако Россия не перестанет воевать,
– отметил Яковенко.
История свидетельствует, что в России власть может смениться за 2 – 3 дня. Яковенко добавил, что так уж сложилось: политически Россия менее устойчива, чем экономически.
Поездка Путина в Крым: коротко
- В начале декабря кремлевский диктатор посетил Крым. Он якобы проехал за рулем автомобиля по Крымскому мосту. Во время поездки Путин выслушивал доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина.
- Российский журналист Игорь Яковенко предполагает, что за рулем автомобиля действительно мог быть не Путин, а его двойник. Уж очень странно он выглядел.
- Как отметил политолог Николай Давидюк, этот перформанс преследовал цель продемонстрировать, что движение через мост возобновили, а президент России ничего не боится, потому и сам якобы приехал его осмотреть.