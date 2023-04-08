Путин и его режим станут первыми жертвами, – российский оппозиционер о хаосе в Кремле
Война против Украины значительно ослабила режим Владимира Путина в России. Сейчас украинской стороне важно одержать победу над страной-агрессоркой, чтобы после удара она уже не могла встать с колен.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. По его словам, внутри России уже есть раздор.
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Россия теряет силу
Гарри Каспаров подчеркнул, что главный союзник Украины, США очень заинтересован российской территорией и тем, что с ней произойдет после.
"Крах режима такого приводит к нарушению государственности", – заметил он.
К тому же Россия – это империя, буквально сотканная из разных областей, народов, языков, религий, культур. Удерживали российские власти это все всегда принудительно, подкупая деньгами.
С деньгами плохо становится, террор перестает так работать, как работал при Сталине, военная мощь оказалась не мощью, а немощью,
– метко подметил оппозиционер.
По его словам, сами же американцы не могут рассчитать, какой сценарий будет более реалистичным. Вероятно, это и сдерживает их от передачи Украине всего возможного вооружения, благодаря которому бы войну удалось завершить буквально за несколько месяцев.
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Украине нужно поднажать
Гарри Каспаров убежден, что победа Украины будет означать крушение режима Путина.
"Уже сейчас мы видим признаки хаоса. Совершенно очевидно, что все, что произошло в Санкт-Петербурге – это внутреннее недоразумение", – подчеркнул он.
По его мнению, очевидно, что ухудшение ситуации на фронте и будущее поражение заставят режим перейти к алгоритму самопоедания. Также в России начнется выяснение отношений.
Вожак, обещавший вершины, поднятие с колен, распространение русского мира до Марса, вдруг оказался полным импотентом,
– добавил оппозиционер.
Сам Путин и его режим – уже заложники безысходности.
"И станут первыми жертвами увольнения Украины и крушения военной авантюры", – подчеркнул Каспаров.
По его мнению, невозможно представить, при каких условиях Путину удастся удержаться у власти. Потому что вслед за освобождением украинских территорий, например, в Татарстане, может появиться желание попробовать свободное плавание.
Чем скорее победит Украина и украинский флаг развевается в Севастополе, тем меньше шансов, что ситуация в России как-то может стабилизироваться,
– убежден оппозиционер.
По его словам, оптимально, чтобы режиму Путина пришел скорый конец.
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