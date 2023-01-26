Россию накроет лавина, – Данилов спрогнозировал нарастание возмущения из-за мобилизации

По сравнению с началом войны в России значительно ухудшились настроения общества против власти. Недовольство россиян может привести к обособлению отдельных ее территорий.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, мобилизация – это еще один яркий пример устрашение народа.

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Мобилизация – свидетельство устрашения россиян

Алексей Данилов объяснил, что, строя оборонительные сооружения, устанавливая ПВО на крышах админзданий, российские власти пытаются запугать людей. Им насаждают, что нужно защищать родную страну, а для этого нужна мобилизация.

"Это чисто для внутреннего использования", – подчеркнул он.

По его словам, таким образом Россия хочет "поднять" людей.

"Они почему-то прутся на нашу территорию и считают, что таким образом защищают нашу страну. Немного странные люди", – подчеркнул он.

По мнению Алексея Данилова, именно это и будет провоцировать возмущение среди людей, которое будет только усиливаться со временем.

Это будет потом лавина, которая накроет Россию. И начнется все с Кавказа – это будут первые страны, свободные от российской оккупации,

– подчеркнул он.

Это позволит выделиться странам, которые не имеют никакого отношения к России и находятся под ее давлением.

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Россия на грани краха

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что Россия прибегает к старой тактике – использованию провокаций.

"То, что они на сегодняшний день не меняют так называемое СВО на войну, то есть не называют вещи своими именами, это свидетельствует о том, что у них крайне сложная ситуация", – пояснил он.

По словам Данилова, в конце марта прогнозировалось, что уже в ноябре общество в России начнет каким-то образом "колебаться". Впрочем, погрешность составляет всего один месяц. Так что сейчас процесс запущен.

Они просто бояться, во-первых, называть войну войной. Во-вторых, они боятся на сегодняшний день публично объявлять о мобилизации,

– сосредоточил внимание он.

К тому же россияне потеряли пыл и подъем, которыми были одержимы в начале войны.

"И с каждым днем становится все хуже и хуже", – рассказал он.

Данилов сообщил, что самая плохая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге.

"Здесь, я могу сказать, что в двух этих городах гораздо хуже, чем на остальных территориях России. У них начинаются протесты", – добавил он.

Однако украинцам нужно держаться, потому что ожидается "мощная волна из России". Если Украина устоит перед ней, то потом точно все будет хорошо.

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