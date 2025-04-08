Россияне ударили по дому в Краматорске: произошел пожар, есть пострадавшие

Поздно вечером 8 апреля российская армия атаковала Краматорск дронами. Один из них попал в многоэтажку. В результате атаки вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Россияне ударили по дому в Краматорске

В прокуратуре сообщили, что 8 апреля в 23:10, российская армия атаковала Краматорск. Под прицелом оккупантов оказалась жилая застройка.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин добавил, что в ночь на 9 апреля Краматорск оказался под массированной атакой дронов. Сейчас все объемы разрушений уже устанавливаются.

Однако известно, что российские военные ударили дроном по многоквартирному дому. В результате попадания средства поражения загорелся пожар. Кроме того, в результате атаки пострадали три человека, среди которых – ребенок. Все пострадавшие во время атаки находились в собственном доме.

Последствия атаки в Краматорске – больше в галерее

Известно, что женщина 55 лет и ее 11-летняя внучка получили ожоги рук, ног и лица, а 34-летняя мать ребенка получила перелом ноги. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Последствия удара по дому в Краматорске: смотрите видео

Сейчас следователи документируют последствия циничных атак на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил России. Прокуроры уже начали досудебное расследование по факту очередного военного преступления.

Напомним, что именно 8 апреля россияне совершили одно из самых ужасных военных преступлений в Краматорске. В этот день в 2022 году российская армия нанесла террористический ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В результате атаки 61 человек погиб, 121 – получил ранения. Среди жертв и травмированных было много детей.