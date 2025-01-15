Россияне ударили по многоэтажке в Краматорске: по меньшей мере 8 раненых, среди них есть дети

Российские войска не прекращают атаковать Донецкую область. Так, утром 15 января противник ударил по многоэтажке в Краматорске.

Известно, что, к сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры.

Смотрите также Россияне атакуют на 9 направлениях: карта боевых действий 15 января

Враг ударил по многоэтажке в Краматорске

Утром в среду, 15 января, российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску.

Мишенью для вражеской атаки стал микрорайон с плотной жилой застройкой,

– говорится в сообщении.

В результате попадания средства поражения по многоэтажному дому телесные повреждения получили по меньшей мере 8 человек. В прокуратуре указали, что травмированы 6 женщин в возрасте от 62 до 73 лет.

Также ранены 6-летняя девочка и 16-летний школьник.

Указывается, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Заметим, что в прокуратуре добавили, что предварительно, для обстрела военные России использовали "УМПБ Д-30 СН".

Сейчас окончательное количество пострадавших устанавливается.

Там добавили, что прокуроры на месте фиксируют последствия циничного нападения врага на гражданское население. Известно, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отметим, российские войска каждый день терроризируют города и села Украины и их население. Напомним, вечером 14 января, под прицелом оккупантов оказалась Херсонщина. Там враг также атаковал многоэтажку.

Поэтому, вечером 14 января в пригороде Херсона, оккупанты запустили беспилотник в одну из квартир многоэтажки. Указывается, что пламя быстро охватило помещение.

Несмотря на угрозу повторных вражеских атак, херсонским пожарным удалось оперативно потушить пожар.